Australian Open 2019

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Novak Djokovic

Làng tennis lại sớm sôi sục trở lại với Australian Open 2019 (14-27/1), cuộc chiến tranh đoạt ngôi vương giải Grand Slam đầu năm hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Mời các bạn đón xem loạt bài phân tích về Australian Open 2019 từ ngày 10/1!

Video Roger Federer đánh bại Marin Cilic sau 5 set ở chung kết Australian Open 2018:

Djokovic và Wozniacki tránh nóng

Thực tế, trong sự nghiệp Djokovic từng không ít lần khốn khổ vì khả năng chịu nắng nóng kém và anh cũng đã thua ở set 2 trước Fucsovics khi cơ thể chưa kịp thích nghi với việc vận động nặng trong thời tiết oi nóng.

Chia sẻ sau trận đấu, Djokovic tỏ ra rất hạnh phúc và thừa nhận anh đã tận dụng quãng nghỉ 10 phút để đi ngâm đá ở phòng thay đồ. Còn Andy Murray, cựu số 1 thế giới người Vương quốc Anh cho biết trước và sau các trận đấu, anh đều ăn sushi và sử dụng nước hoa quả để tăng cường sức khoẻ và đối chọi với thời tiết nóng ẩm khắc nghiệt ở New York lúc đó.

