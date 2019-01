Sự kiện:

Australian Open 2019

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Novak Djokovic

Làng tennis lại sớm sôi sục trở lại với Australian Open 2019 (14-27/1), cuộc chiến tranh đoạt ngôi vương giải Grand Slam đầu năm hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Mời các bạn đón xem loạt bài phân tích về Australian Open 2019 từ ngày 10/1!

Video Federer vượt qua Marin Cilic kịch tính ở chung kết đơn nam Australian Open 2018:

Djokovic và Nadal đều muốn phá thế thống trị ở Australian Open của Federer

Nadal cũng chính là tay vợt đang xếp thứ 2 trong danh sách giành nhiều Grand Slam đánh đơn nhất với 17 danh hiệu. Rafa chắc chắn muốn lên đỉnh Úc mở rộng năm nay để áp sát kỷ lục của Federer. Nhưng điều này là không hề dễ dàng khi Nadal đang vật lộn với chấn thương bắp đùi.

Tay vợt số 2 thế giới đã thua Kevin Anderson ở trận bán kết giải Mubadala Tennis Championship, sau đó rút lui luôn khỏi trận tranh giải Ba. Ở Brisbane International tuần này, dù được xếp làm hạt giống số 1, Nadal cũng phải xin bỏ cuộc trước giờ thi đấu vì nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

Nếu có dự Australian Open 2019, với tình hình sức khỏe đáng lo như vậy, chưa chắc Nadal đã tiến được sâu. Australian Open cũng là Grand Slam khá đen đủi với Rafa khi anh mới vô địch đúng 1 lần (năm 2009 thắng Federer ở chung kết) trong số 13 lần lọt vào trận đấu quyết định tranh cúp.

Với Djokovic, anh đã có sự chuẩn bị mùa giải mới ấn tượng khi vừa vô địch Mubadala Tennis Champions ở Dubai. Tại Qatar Open (Doha), Nole cũng đã tiến vào bán kết.

Với Australian Open, Djokovic đã 6 lần lên đỉnh (2008, 2011-2013, 2015, 2016). Phong độ của tay vợt người Serbia cực cao từ nửa sau mùa giải 2018 và vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm đầu năm mới. Đây thực sự là một ứng cử viên vô địch hàng đầu ở giải Grand Slam mở màn mùa giải 2019 sôi động của tennis thế giới.

Mời các bạn đón xem bài 2 về khả năng thách thức bộ ba hủy diệt Federer - Nadal - Djokovic của phần còn lại vào 6h, sáng mai 11/1!

