Djokovic được dự đoán sẽ thâu tóm 3/4 Grand Slam năm 2019

Phong độ của Djokovic hiện vẫn đang rất cao, anh lại có nền tảng thể lực sung mãn, tâm lý vững vàng và kinh nghiệm dày dặn trong các đấu trường lớn. Vì thế, khả năng tay vợt người Serbia gặt hái thành công rực rỡ năm 2019 ngang bằng thậm chí hơn cả năm 2018 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

VietBao.vn