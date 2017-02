Rạng sáng mai (16/2), Bayern Munich sẽ tiếp Arsenal trên sân nhà trong trận lượt đi vòng 1/16 Champions League. Lịch sử cho thấy những năm gần đây hai đội rất có duyên đối đầu với nhau và phần thắng thường thuộc về Hùm xám xứ Bavaria.

Wenger có cách nào chống lại bộ ba Robben, Lewandowski và Costa?

Trong 4 năm gần đây, Arsenal của HLV Arsene Wenger đã đối đầu với Bayern Munich 3 lần ở vòng knock out Champions League và đều là kẻ thua cuộc. Rõ ràng thầy trò HLV Wenger luôn kỵ gơ mỗi lần giáp mặt với đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức.

Arsenal cũng có chút lí do để hi vọng ở trận lượt đi rạng sáng mai khi họ từng thắng Bayern Munich ngay tại sân Allianz Arena của đối thủ 2-0 hồi năm 2013 tại vòng knock out Champione League. Tuy vậy, thất bại 1-3 trên sân Emirates trong trận lượt đi khiến Arsenal vẫn ngậm ngùi nhìn Bayern Munich đi tiếp theo luật bàn thắng trên sân khách.

Về tình hình lực lượng, cả hai đội đều gặp những tổn thất đáng kể nhưng Bayern Munich có vẻ chịu nhiều thiệt thòi hơn. Cụ thể, trung vệ Jerome Boateng chắc chắn vắng mặt do chấn thương dài hạn từ tháng 12 năm ngoái. Franck Ribery thì gặp chấn thương đùi, còn Xabi Alonso phải khập khiểng rời sân bỏ dỡ buổi tập hôm qua. Phía Arsenal thì không thể có sự phục vụ của Santi Cazorla và Aaron Ramsey.

Về phong độ thì Bayern Munich đã không thua trong 14 trận gần nhất trong đó có đến 13 chiến thắng. Trong khi đó Arsenal lại có phong độ không ổn định khi họ thua 2/5 trận gần đây. Họ chỉ trông chờ vào một Alexis Sanchez đã ghi 20 bàn thắng trên mọi mặt trận cùng một Ozil trong ngày đẹp trời có thể thực hiện đường chuyền sát thủ xé nát mọi hàng thủ.

Arsenal có sát thủ Alexis Sanchez...

... thì Bayern Munich cũng có siêu tiền đạo Lewandowski

Tuy nhiên, chừng đó có lẽ là không đủ với Arsenal khi mà Bayern Munich vẫn còn đó siêu tiền đạo người Ba Lan Lewandowski ghi 15 bàn trên mọi mặt trận mùa này.

Được thi đấu trên sân nhà, không khó để dự đoán Bayern Munich sẽ chủ động áp đặt và gây áp lực lên khung thành đội bóng thành London ngay từ đầu, bất chấp Arsenal cũng là đội có lối chơi thiên về kiểm soát và tấn công. Liệu Arsenal có trụ vững và tái lập thành tích tại Allianz Arena như năm 2013?

Đội hình dự kiến của hai đội:

Bayern: Neuer, Lahm, Martinez, Hummels, Alaba, Kimmich, Vidal, Robben, Muller, Thiago, Lewandowski.

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Oxlade-Chamberlain, Coqeulin, Walcott, Ozil, Iwobi, Sanchez.

Dự đoán: Bayern Munich thắng 3-1

Wenger úp mở về tương lai Phát biểu trước báo giới về thông tin sắp chia tay Arsenal, HLV Arsene Wenger cho biết, “Tôi sẽ không đưa ra bất cứ bình luận gì về tương lai của mình. Tôi tôn trọng những ý kiến muốn tôi ra đi nhưng hiện tại tôi chưa sẵn sàng cho điều đó”. Trong khi đó, tiền vệ Arturo Vidal của Bayern Munich tự tin cho biết, “tại Đức, hầu như tất cả các đội đều dựng xe buýt khi đối đầu với Bayern Munich. Ở Champions League, các đội thường cố gắng… chơi bóng thật sự. Tôi hi vọng Arsenal sẽ làm điều đó trong trận gặp chúng tôi, như những gì họ thể hiện tại Anh”. Lịch sử đối đầu gần nhất giữa hai đội: Tháng 11 năm 2015 - Bayern 5-1 Arsenal Tháng 10 năm 2015 - Arsenal 2-0 Bayern Tháng 3 năm 2014 - Bayern 1-1 Arsenal Tháng 2 năm 2014 - Arsenal 0-2 Bayern Tháng 3 năm 2013 - Bayern 0-2 Arsenal Tháng 2 năm 2013 - Arsenal 1-3 Bayern Thành tích 5 trận gần nhất của Arsenal Arsenal 2-0 Hull Chelsea 3-1 Arsenal Arsenal 1-2 Watford Southampton 0-5 Arsenal Arsenal 2-1 Burnley Thành tích 5 trận gần nhất của Bayern Munich FC Ingolstadt 04 0-2 Bayern Munich Bayern Munich 1-1 Schalke Werder Bremen 1-2 Bayern Munich SC Freiburg 1-2 Bayern Munich Bayern Munich 3-0 RB Leipzig Tỷ lệ thắng thua Bayern Munich thắng - 1/2 Hòa - 10/3 Arsenal thắng - 5/1

VietBao.vn