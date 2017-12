Theo kết quả bốc thăm vòng 1/16 Europa League vừa kết thúc cách đây ít giờ, Arsenal được dự báo sẽ sớm có vé vào vòng sau bởi vật cản trước mắt thầy trò Wenger chỉ là “kẻ tí hon” Ostersunds, đội bóng dưới quyền của HLV 42 tuổi người Anh Graham Potter, với sân nhà Jamkraft Arena có sức chứa chỉ vỏn vẹn hơn 8.400 chỗ.

Việc đứng đầu bảng H sau vòng bảng đã giúp Pháp được xếp vào nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm và sẽ tránh được bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sau vòng bảng Champions League chuyển xuống chơi ở Europa League.

Ostersunds cũng thi đấu khá tốt ở vòng bảng Europa League, bằng điểm với đội đầu bảng Athletic Bilbao nhưng xếp sau do kém về chỉ số đối đầu. Tuy nhiên, nếu so sánh về tương quan lực lượng và cả kinh nghiệm trận mạc, đội bóng của Potter vẫn còn một khoảng cách khá xa với thầy trò Wenger. Ostersunds là một đội bóng khá non trẻ, được thành lập vào năm 1996, trùng với năm Wenger lên nắm quyền huấn luyện ở Arsenal. Ostersunds cán đích Giải vô địch quốc gia Thụy Điển mùa bóng năm nay với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là lần đầu tiên Ostersunds lọt vào vòng loại trực tiếp của một giải đấu cấp châu lục.

Trong khi đó, các lá thăm may rủi cũng mang niềm vui tới cho AC Milan, Lazio và Atletico Madrid, bởi đối thủ của những ông lớn này khá nhẹ cân, lần lượt là các đội bóng ít tên tuổi Ludogorets, Steaua Bucharest và Copenhagen.

Tâm điểm ở vòng 1/16 là cuộc đại chiến của bóng đá Đức và Italia. Vừa “thay ngựa giữa dòng” bằng việc sa thải HLV Peter Bosz nhưng có vẻ như đại diện của Bundesliga Borussia Dortmund vẫn chưa hết đen đủi khi vừa rớt khỏi Champions League đã sớm phải chạm trán đối thủ khó nhằn Atalanta của Serie A, đội bóng đứng đầu bảng E Europa League. Tình hình cũng không mấy khả quan hơn cho Red Bull Leipzig khi á quân Bundesliga mùa trước sẽ đụng độ đội bóng đang xếp thứ 2 ở Serie A là Napoli. Cặp đấu này cũng là cuộc đối đầu của những kẻ cùng cảnh ngộ bởi cả hai đội đều vừa chuyển xuống từ Champions League.

Bên cạnh đó, một vài cặp đấu cân tài cân sức khác hứa hẹn cũng rất đáng xem ở vòng 1/16 này có thể kể tới cặp Lyon - Villarreal, Celtic-Zenit, hay Spartak Moscow gặp Athletic Bilbao.

Loạt trận lượt đi vòng 32 đội Europa League sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 2-2018. Lượt về sẽ khởi tranh sau đó một tuần. Trận chung kết Europa League mùa này sẽ được tổ chức tại sân Parc Olympique Lyonnais, sân nhà của Lyon vào tháng 5 năm sau. Cũng giống như các mùa giải trước, đội vô địch Europa League sẽ có vé tham dự vòng bảng Champions League mùa sau.

Kết quả bốc thăm chia cặp vòng 1/16 Europa League:

TRUNG HƯNG

