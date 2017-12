Nguồn tin từ Anh cho hay, “pháo thủ” đang chờ đợi bất cứ lời đề nghị mua lại Alexis Sanchez trước ngày mở cửa thị trường chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, Arsenal sẽ không để tuyển thủ Chile ra đi nếu chưa nhận được mức phí trên 35 triệu bảng.

Tờ Mail hôm qua 25/12 cho hay, Arsenal dường như đã nhận thấy việc gia hạn hợp đồng với Sanchez là bất khả thi vào lúc này. Vì tâm trí của cầu thủ mang áo số 7 giờ đây đang treo lơ lửng ở sân Etihad.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Sanchez tưởng chừng như đã có thể đầu quân cho Man City, sau khi “The Citizens” chấp nhận trả 55 triệu bảng kèm 5 triệu bảng theo điều khoản đính kèm. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vào phút chót do Arsenal không tìm được người thay thế Sanchez.

Giới chủ Arsenal nhận định, họ khó có thể kiếm được một đội bóng chịu chi ra số tiền lớn như Man City nhưng vẫn quyết định bán Sanchez để tránh rơi vào cảnh mất trắng khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn vào tháng 6/2018. Mức phí được Arsenal kỳ vọng sẽ cao hơn 35 triệu bảng.

Khó khăn cho “The Gunners” là Sanchez có thể sẽ khăng khăng đòi ở lại cho tới khi kết thúc mùa giải rồi mới chịu tới Etihad theo dạng chuyển nhượng tự do. Lý do là vì ông Guardiola từ chối chiêu mộ Sanchez trong tháng 1/2018 do không muốn có thêm sự cạnh tranh trong đội hình chính. Vì Sanchez cũng là một cầu thủ có cá tính mạnh, rất dễ xung đột với các thành viên còn lại như Sane, Aguero, Sterling, G.Jesus….

Nếu tình huống đó xảy ra thực sự sẽ là thảm kịch với Arsenal. Họ sẽ mất một trong những trụ cột của mình vào tay địch thủ theo dạng miễn phí mà không có cách nào thu hồi được số tiền khoảng 40 triệu bảng bỏ ra để chiêu mộ Sanchez từ Barcelona.

Được biết, ngoài Man City, CLB Paris St German cũng rất quan tâm tới Sanchez. Đội bóng thuộc giải League 1 có thể dùng Julian Draxler làm mồi nhử để khiến Arsenal phải sớm nhả Sanchez.

Thời gian gần đây, Sanchez trở thành chủ đề công kích khi anh vẫn thi đấu năng nổ nhưng hiệu quả kém hơn trước rất nhiều. Bên cạnh đó, các đồng đội cũng liên tục phản ánh, phàn nàn về thái độ cũng như sự chuyên cần trong tập luyện của Sanchez.

