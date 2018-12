Arsenal vẫn chưa tạo dựng được ấn tượng mạnh mẽ nào tại Giải Ngoại hạng Anh dù hiện còn kém 3 điểm so với đội xếp thứ ba Tottenham trong khi khoảng cách giữa họ và đối thủ xếp ngay phía trên Chelsea cũng đã là 2 điểm. Liệu sau khi phá dớp "tháng 11 đen tối" kéo dài suốt 13 năm dưới triều đại của người tiền nhiệm A.Wenger khi không thua trận nào trong vòng 5 tuần lễ qua, HLV U.Emery có tiếp tục cùng Arsenal làm nên chuyện, tính riêng ở nhóm "Big Six" sau 2 phen gục ngã trước Man City (0-2), Chelsea (2-3) và hòa nghẹt thở với Liverpool (1-1)? Với phong độ hết sức ổn định của Arsenal kể từ trung tuần tháng 8, trận derby Bắc London với Tottenham sẽ là cơ hội quý giá để U.Emery chứng tỏ "Pháo thủ" đã thực sự sẵn sàng cho những trận cầu then chốt.

Harry Kane (phải) hy vọng cùng Tottenham thắng tiếp Arsenal để bám sát 2 đội đầu bảng Ảnh: REUTERS

Điểm nóng được trông chờ ở màn đại chiến trên sân Emirates chính là cuộc so tài giữa 2 hàng công đang sở hữu những chân sút cực kỳ nguy hiểm. Với pha ghi bàn vào lưới Chelsea cuối tuần trước, H.Kane đã có tổng cộng 25 bàn thắng vào lưới các đội bóng thủ đô nước Anh, vươn lên vị trí thứ 6 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại các trận derby London.

Tính riêng những lần chạm trán Arsenal ở giải ngoại hạng, chân sút tuyển Anh cũng đã ghi đến 7 bàn sau 7 trận. Bên kia chiến tuyến, P.Aubameyang cũng đang ghi bàn đều đặn cho chủ nhà Arsenal và chân sút người Gabon này hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Giải Ngoại hạng Anh với 8 lần "nổ súng" từ đầu mùa.

"Super Sunday" ở Anh còn có thêm trận derby vùng Merseyside rất đáng xem giữa Liverpool và Everton trên sân Anfield (23 giờ 30 phút, K+PM). Chủ nhà Liverpool bất bại ở cả 13 trận đã đấu với 10 chiến thắng, chỉ kém đội đầu bảng Man City đúng 2 điểm. Everton cũng không kém cạnh là bao khi giành đến 5 chiến thắng và 1 trận hòa ở 7 vòng đấu gần nhất.

Lịch truyền hình trực tiếp các trận đáng chú ý khác đêm 2-12: Chelsea - Fulham (19 giờ; Thể thao TV, K+), RB Leipzig - Moenchengladbach (21 giờ, FoxSports), AC Milan - Parma (18 giờ 30 phút); AS Roma - Inter Milan (2 giờ 30 phút ngày 3-12, FPTPlay), Barcelona - Vilarreal (0 giờ 30 phút ngày 3-12, Goal.com). Đông Linh

