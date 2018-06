Ca sĩ Hoàng Bách cho rằng màn trình diễn của Argentina không mang đến niềm hy vọng cho người hâm mộ. Anh dự đoán Nigeria sẽ chính thức tiễn Argentina về nước.

Trao đổi với Four Four Two, Zabaleta tin rằng khi Argentina thất bại, Messi là người phải đứng ra hứng trọn cơn thịnh nộ từ cổ động viên: “Messi luôn bị chỉ trích khi thi đấu không tốt trên sân. Nhưng khi cậu ấy xa đội tuyển, điển hình như lời giã từ vào năm 2016, chính những người chỉ trích tha thiết kêu gọi Messi trở lại”.

Tiếp lời, Zabaleta giải thích rõ vì sao Messi lại gặp áp lực lớn như vậy trong màu áo Argentina: “Họ thấy Messi bội thu danh hiệu ở Barcelona nên hy vọng cậu ấy sẽ làm điều tương tự cho Argentina. Messi vừa bước sang tuổi 31, và càng già hơn ở mặt thể chất lẫn tinh thần”.

Messi đang bị áp lực quá lớn đè nặng lên vai.

World Cup 2014, Messi chơi tuyệt hay và giành Quả bóng vàng. Anh giúp Argentina vào đến trận chung kết, song gục ngã trước Đức ở hiệp phụ vì bàn thắng của Mario Goetze. Sau đó, đội bóng xứ tango tiến vào chung kết Copa America 2015 và Copa America Centenario 2016, nhưng đều thất bại trước Chile.

Zabaleta khẳng định người dân Argentina chỉ hài lòng khi nhìn thấy danh hiệu vô địch: “Đội bóng của tôi đã thua ở 3 trận chung kết gần nhất. Ở Argentina, vào chung kết là không đủ. Áp lực từ phía cổ động viên, giới truyền thông, họ muốn Messi và đồng đội phải vô địch, mang vinh quang về cho đất nước”.

World Cup 2014, Messi đã rất gần với cúp vàng thế giới.

Trước khi bước vào World Cup 2018, Argentina là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Nhưng sau hai trận ở bảng C, thầy trò HLV Jorge Sampaoli thể hiện phong độ tồi tệ. Argentina bị đội bóng tí hon Iceland cầm hòa 1-1, sau đó thảm bại 0-3 trước Croatia.

Argentina sẽ chơi trận tử chiến với Nigeria vào rạng sáng 27/6. Đại diện của Nam Mỹ chỉ có thể đi tiếp khi có 3 điểm. Là công dân của Argentina, Zabaleta đặt niềm tin lớn vào Messi và đồng đội: “Tôi chắc chắn Messi sẽ cháy hết mình ở trận này, đây là cơ hội cuối của cậu ấy”.

Bên cạnh Zabaleta, hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của bóng đá Argentina lên tiếng động viên cho Messi. Huyền thoại Diego Maradona khẳng định, ông sẽ không trách "hậu bối", nếu Argentina bại trận: "Đừng lo Messi, hãy ra sân và làm hết sức mình. Nếu Argentina gục ngã, tôi vẫn yêu mến cậu như bấy lâu nay".

HLV Jorge Sampaoli tuyên bố trong buổi họp báo trước trận, ông và các học trò sẽ chơi trận chiến "một mất, một còn" với Nigeria. Ông khẳng định, tâm lý của Messi và đồng đội đang rất tốt, và hoàn toàn tập trung vào trận đấu cùng Nigeria.

Vị trí các đội ở bảng D.

Lionel Messi Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng. Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro. Ngày sinh: 24/06/1987 Chiều cao: 1.69 m Số áo: 10 Facebook



VietBao.vn

Dù 2 trận đấu trước đó Messi và Argentina đã chơi rất thất vọng và trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn thì các cổ động viên vẫn tin tưởng các cầu thủ xứ tango sẽ chiến thắng.