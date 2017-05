Trưởng bộ môn bóng bàn (Tổng cục Thể dục - Thể thao) Phan Anh Tuấn xác nhận: "Năm nay giải tiếp tục chờ đợi các trận đấu so tài đỉnh cao giữa những vận động viên tốt nhất. Tuy vậy, chúng tôi dự đoán, những vận động viên Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh), Ðinh Quang Linh (Quân đội) là có triển vọng vào sâu nội dung tham dự". Dù thế, ông Tuấn cũng cho biết "các cuộc đấu không dành cho người chủ quan bởi vì thứ hạng sẽ quyết định chiếc vé dự SEA Games 29 - 2017 của họ". Theo lãnh đạo Bộ môn bóng bàn và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, tiêu chí hàng đầu để chọn vận động viên dự SEA Games là kết quả họ thể hiện tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân năm nay.

Thực tế, khi bước vào thi đấu, cơ hội chiến thắng của các vận động viên ngang nhau. Bóng bàn nam Hà Nội đặt kỳ vọng mạnh mẽ vào gương mặt đang rất lên tay là Nguyễn Anh Tú. Hiện tại, Tú là đương kim vô địch đơn nam Ðông - Nam Á sau khi gây ấn tượng mạnh bằng chiếc Huy chương vàng (HCV) cá nhân giải Ðông - Nam Á năm 2016. Dù đã có mặt và vô địch cùng đồng đội Hà Nội tại nội dung đồng đội nam, đôi nam ở Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân một số năm gần đây, nhưng đáng tiếc Nguyễn Anh Tú chưa một lần vô địch đơn nam. Năm ngoái, tay vợt này lần đầu vào chơi chung kết nội dung đơn. Thi đấu hiệu quả và tạo được sức ép lên đối thủ nhưng Nguyễn Anh Tú đã không chiến thắng được đàn anh gạo cội Ðinh Quang Linh tại trận chung kết. "Anh Tú là vận động viên có triển vọng. Quan trọng nhất, chúng tôi đánh giá cao vận động viên luôn có ý chí, khát vọng tập luyện và vươn lên, chắc chắn sẽ thành công", huấn luyện viên Lê Huy (người trực tiếp huấn luyện Nguyễn Anh Tú) từng chia sẻ. Bóng bàn nam Hà Nội vẫn đau đáu giành một chiếc HCV đơn nam tại giải. Lần gần nhất, vận động viên nam Hà Nội làm được điều này là Trần Tuấn Quỳnh khi dự Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 29 - năm 2011. Năm nay, ngoài Hà Nội, các đơn vị như Hải Dương, Quân đội, Vĩnh Long, Tiền Giang... đã có sự chuẩn bị chu đáo cho giải lần thứ 35. Một số vận động viên như Ðoàn Bá Tuấn Anh, Ðức Tuân (Hải Dương), Lê Tiến Ðạt, Ðinh Quang Linh (Quân đội), Tăng Phạm Trọng Hiếu (Vĩnh Long), Trần Phi Vũ (Tiền Giang) đều là ứng viên vô địch đơn. Riêng đương kim vô địch đơn nam quốc gia Ðinh Quang Linh đã ba lần vô địch đơn nam của giải.

Tại nội dung đơn nữ, mục tiêu mà nhiều đơn vị đưa ra vẫn là phải làm thế nào lật đổ được Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh). Từ năm 2010 đến trước giải năm nay, Mỹ Trang chỉ một lần thua tại chung kết đơn nữ giải vô địch bóng bàn toàn quốc là năm 2012 khi gác vợt với tỷ số 1-4 trước Nguyễn Thị Việt Linh của Bộ Công an. Còn lại, Trang đều chiến thắng, giành HCV. Tất cả nội dung mà Trang tham dự gồm đồng đội nữ, đơn nữ, đôi nam - nữ, đôi nữ thì đều có ưu thế trước mọi đối thủ. Mai Hoàng Mỹ Trang chia sẻ: "Giải năm nay tôi vẫn chuẩn bị như mọi lần. Ðể dự đoán ai sẽ vào chung kết các nội dung là rất khó vì giải luôn có sự cạnh tranh quyết liệt. Tôi vẫn nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất". Tất nhiên, Mỹ Trang không phải toàn diện mà vẫn có điểm yếu để bị đánh bại. Ngoài ra còn có các vận động viên Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công an), Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Phan Hoàng Tường Giang (Bộ Công an) được đánh giá nhỉnh hơn những vận động viên khác nhờ được tập luyện tại đội tuyển quốc gia thời gian qua. Giới chuyên môn vẫn chờ đợi một số vận động viên trẻ chơi nổi bật tạo dấu ấn như Ðinh Thị Hằng (Hải Dương), Phạm Dạ Thảo (Hà Nội) trong các năm trước. Giống đồng nghiệp nam, suất dự SEA Games 29 - 2017 là một áp lực không nhỏ cho tay vợt nữ nên mọi tay vợt đều rất cẩn trọng khi thi đấu.

Hôm qua, các vận động viên dự Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân tranh Cúp PetroVietNam - Ðạm Cà Mau đã bắt đầu thi đấu nội dung đồng đội nam và nữ. Ở vòng đấu bảng, nhìn chung các trận đấu đều diễn ra với trình độ khá chênh lệch, các ứng cử viên mạnh đều giành chiến thắng khá dễ dàng. Ở các bảng đấu của nam, đội Hà Nội T&T thắng nhanh 3-0 trước hai đội Hà Nội I và Khánh Hòa, đội Quân đội thắng 3-0 trước đội Hà Nội 2, đội chủ nhà Vicem Hoàng Thạch Hải Dương thắng 3-0 trước đội Ðại học Thể dục - Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh. Về nữ, ứng cử viên số một ngôi đồng đội là Petrosetco TP Hồ Chí Minh và đội bóng của nhà vô địch mùa giải năm 2012 là Bộ Công an chưa phải thi đấu, bốn đội mạnh còn lại là TP Hồ Chí Minh, Vicem Hoàng Thạch Hải Dương, Quân đội và Hà Nội đều có những trận thắng áp đảo 3-0.

Vào 17 giờ 30 phút chiều nay, 16-5, Lễ khai mạc Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 35 tranh Cúp PetroVietNam - Ðạm Cà Mau năm 2017 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV 6 Ðài Truyền hình Việt Nam. Lần thứ hai liên tiếp, Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Ðông (VASS) sẽ bảo hiểm tai nạn, chấn thương và các sự cố liên quan với mức đền bù tối đa 200 triệu đồng/người/vụ cho tất cả các thành viên dự giải. Ban Tổ chức cũng sẽ tổ chức bầu chọn danh hiệu Hoa khôi bóng bàn 2017.

Ban Tổ chức Giải cảm ơn Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Ðạm Cà Mau) là nhà đồng hành chính của giải đấu.

MINH GIANG

