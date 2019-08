Bất ngờ hơn khi Man Utd có thể sở hữu Harry Maguire từ năm 2013 với giá chỉ 4 triệu bảng. Sir Alex Ferguson phát hiện ra tài năng của cầu thủ này và gợi ý cho David Moyes. "The Choosen One" cử tuyển trạch viên đến Sheffield Utd để theo dõi Maguire. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" quyết định bỏ qua trường hợp của hậu vệ sinh năm 1993 do không nhận thấy sự khác biệt so với các cầu thủ trẻ khác. Ảnh: Twitter.