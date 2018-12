Tại đấu trường trong nước, Ánh Viên không cần quá nỗ lực bởi sự chênh lệch trình độ giữa cô với các đối thủ. Chung kết cự ly 100 m nữ, tài năng trẻ Nguyễn Diệp Phương Trâm (TP.HCM) được đánh giá đối thủ đủ sức cạnh tranh với Ánh Viên.

Thế nhưng khi xuống nước, kình ngư 17 tuổi chỉ cán đích sau Ánh Viên 73% giây nhận HCB. Với thành tích 57”26 Ánh Viên giành HCV, phá kỷ lục đại hội 57”85 nhưng thông số còn kém xa kỷ lục quốc gia của chính mình là 55”76.

Tại đại hội TDTT lần 8-2018, thành tích của Ánh Viên chưa thật ấn tượng. ẢNH: PHẠM HUY

Ở cự ly ruột 200 m hỗn hợp, Ánh Viên mới thực sự tạo nên khoảng cách rất xa so với các đối thủ. Thành tích 2’19”43 vừa đủ để Ánh Viên tạo ngôi đầu, phá kỷ lục đại hội (2’19”55) đồng thời hơn kình ngư về nhì Mai Thị Linh (Quảng Bình) gần 3 giây.

Gây ấn tượng mạnh trong ngày khai mạc môn bơi là chiến thắng của Trần Hưng Nguyên (Quân đội). Tài năng 15 tuổi xuất sắc đánh bại đối thủ từng giành HCV Olympic trẻ Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình), HCV SEA Games Nguyễn Hữu Kim Sơn (An Giang) đoạt HCV 400 m tự do với thành tích 4’22”56, phá kỷ lục đại hội 4’26”97 do Trần Duy Khôi thiết lập bốn năm trước.

Nội dung 100 m tự do nam, Hoàng Quý Phước thành tích 49”79 đoạt HCV đầu tiên về cho Đà Nẵng và phá kỷ lục đại hội 50”92.

Kết thúc đợt thi đấu vòng loại ngày tranh tài 2-12, Ánh Viên giành quyền vào chung kết bốn cự ly 50 m tự do, 100 m ngửa, 400 m tự do và 4x100 m tự do nam-nữ.

