Hiện tượng kình ngư Ánh Viên

Bơi lội SEA Games 30

SEA Games 30

Video lý giải thất bại của Ánh Viên (Nguồn: On Sports)

Thành tích của Ánh Viên ở giải bơi thế giới

Lý giải cho phong độ tệ hại của Ánh Viên ở giải vô địch thế giới, ông Nguyễn Trọng Hổ - Vụ trưởng vụ Thể thao thành tích cao 2 - đơn vị quản lý trực tiếp môn bơi cho rằng có cả yếu tố chủ quan và khách quan. Theo ông Hổ: "Sau ASIAD, Ánh Viên có về thi ở một giải đại hội. Điều đó đã ảnh hưởng đến chân đế thể lực của vận động viên, và phải làm lại một cái chân đế khác bắt đầu từ tháng 2, tháng 3".

Ông Hổ lý cho biết thêm: "Đến bây giờ thì chưa đủ chân đế để Ánh Viên bước vào thời kỳ chuyên môn, nên thành tích không tốt. Phong độ của Ánh Viên dự kiến sẽ đạt trạng thái tốt nhất vào tháng 10, 11 và tham dự SEA Games vào cuối năm".

"Bá chủ" SEA Games vẫn trong tầm tay

Dù chưa thể vươn tầm châu Á hay thế giới như kỳ vọng nhưng với thành tích ở giải thế giới, cơ hội để Ánh Viên mang mưa Vàng về cho bơi lội Việt Nam vẫn hết sức sáng sủa. Cơ sở để hướng đến điều này thông qua kết quả của cá nhân Ánh Viên cũng như các VĐV bơi lội nữ khác của Đông Nam Á tại giải bơi thế giới 2019 vừa qua.

Trong các nội dung kình ngư Việt Nam góp mặt ở giải thế giới, cô không có đối thủ tầm khu vực:

- 200m hỗn hợp không có thêm VĐV nào khác ở Đông Nam Á

- 400m hỗn hợp có Azzahra Permatahani của Indonesia kém Ánh Viên tới gần 11 giây (4 phút 58 giây 19 so với 4 phút 47 giây 96)

- 400m tự do có Gan Ching Hwee của Singapore, Natthanan Junkrajang của Thái Lan và Nicole Oliva của Philippines đều kém xa Ánh Viên. Thành tích của 3 VĐV trên lần lượt là 4 phút 17 giây 89, 4 phút 19 giây 00 và 4 phút 20 giây 03 so với 4 phút 13 giây 35 của Viên.

So sánh một số thành tích khác của các VĐV Đông Nam Á tại giải thế giới với các tấm HCV bơi lội Ánh Viên đã giành được ở SEA Games 2017, kình ngư Việt Nam cũng vượt hơn. Ví dụ, ở nội dung 200m từ, "Tiểu tiên cá" đã đoạt HCV trên đất Malaysia với thành tích 1 phút 59 giây 24 trong khi VĐV Đông Nam Á có thành tích cao nhất tại giải thế giới nội dung này là Quah Ting Wen (Singapore) cũng chỉ chạm ngưỡng 2 phút 00 giây 39.

Hay như nội dung 800m tự do: Viên đoạt HCV SEA Games với 8 phút 35 giây 55 hơn VĐV có thành tích tốt nhất của ĐNÁ ở giải thế giới là Gan Ching Hwee của Singapore tới 12 giây (8 phút 47 giây 88).

So sánh Ánh Viên ở SEA Games 2017 với thành tích tốt nhất của bơi ĐNÁ ở giải thế giới 2019 Nội dung Thời gian Top ĐNÁ giải thế giới 200m tự do 1:59.24 *GR 2:00.39 400m tự do 4:10.96 4:17:89 800m tự do 8:35.55 8:47.88 50m ngửa 29.26 *NR Không có 100m ngửa 1:01.89 *GR, NR Không có 200m ngửa 2:13.64 *GR Không có 200m hỗn hợp 2:14.25 Không có 400m hỗn hợp 4:45.82 4:58.19 200m ếch (HCB) 2:30.89 *NR Không có 100m tự do (HCĐ) 55.76 *NR 55:60 *Ghi chú: *GR: Kỷ lục SEA Games. *NR: Kỷ lục quốc gia. K.Q: Kết quả.

