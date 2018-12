Sau khi giành 2 HCV 100m tự do và 200m hỗn hợp ở ngày thi đấu đầu tiên, Ánh Viên tiếp tục đoạt thêm 2 HCV ở cự ly 50m tự do, 400m tự do.

Tuy vậy, thông số thành tích của Ánh Viên chưa ấn tượng. Cụ thể ở 50m tự do, Ánh Viên đạt thành tích 26 giây 78, kém kỷ lục đại hội 26 giây 70 và kỷ lục quốc gia 26 giây 15 của chính cô. Tới 400m tự do, Ánh Viên về đích sau 4 phút 21 giây 66, kém kỷ lục đại hội 4 phút 21 giây 34 và kém kỷ lục quốc gia 4 phút 07 giây 96.

Ánh Viên bất ngờ "tuột Vàng" ở 100m ếch nữ

Đáng chú ý ở nội dung 100m ếch trước đó, Ánh Viên chỉ về thứ 5 với thành tích 1 phút 15 giây 51. HCV thuộc về nữ VĐV 17 tuổi của TP.HCM, Vũ Thị Phương Anh với thông số 1 phút 11 giây 00, còn Phùng Ngọc Mỹ giành HCB (1 phút 13 giây 32), HCĐ thuộc về Mai Thị Linh (1 phút 14 giây 09).

Tại 1.500m nam, đương kim Á quân ASIAD Nguyễn Huy Hoàng dễ dàng giành HCV và phá kỷ lục đại hội với thành tích 15 phút 17 giây 44. Người về thứ 2 ở 16 phút 01 giây 83 là Trần Tấn Triệu (Long An). HCĐ thuộc về Võ Minh Khang (Long An) với 16 phút 10 giây 43.

Trong khi đó, tay bơi Việt kiều Lê Nguyễn Paul (An Giang) có tấm HCV thứ 2 tại đại hội khi về đích ở 23 giây 01 ở nội dung 50m tự do (phá kỷ lục đại hội). Tại 100m ếch nam, Lê Nguyễn Paul chỉ về thứ 2 với 1 phút 02 giây 42, kém kình ngư 17 tuổi Phạm Thanh Bảo (Bến Tre, HCV) tới 2 giây.

Tại nội dung hỗn hợp 400m tự do, đoàn TP.HCM khẳng định sức mạnh khi giành tấm HCV, HCB thuộc về Quân Đội, HCĐ thuộc về Đà Nẵng.

Như vậy, với 4 HCV đã giành được, Ánh Viên giúp Quân đội tiếp tục dẫn đầu môn bơi đại hội với 5 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Đoàn TP.HCM đứng thứ 2 với 4 HCĐ, 2 HCB, 3 HCĐ. Vị trí thứ 3 thuộc về An Giang với 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

VietBao.vn