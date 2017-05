Cuộc tấn công khủng bố mới đây trong nhà hát Ariana Grande ở trung tâm Manchester đã khiến 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương. Điều này làm dấy lên mối lo ngại rằng, trận chung kết Europa League có thể bị hoãn trước nguy cơ bị tấn công tương tự.

Nhằm tránh tình hình xấu nhất có thể xảy ra, các nhà chức trách Thụy Điển đã yêu cầu nâng mức cảnh báo an ninh lên cao nhất có thể. UEFA cũng vừa cam kết sẽ thực hiện bổ sung các biện pháp an ninh nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho trận chung kết Europa League.

"UEFA đã làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương và LĐBĐ Thụy Điển trong nhiều tháng và nguy cơ khủng bố đã được tính đến kể từ khi bắt đầu kế hoạch. Hơn nữa, một số biện pháp an ninh bổ sung đã được thực hiện sau vụ tấn công ở Stockholm hồi tháng 4 năm ngoái." đại diện của UEFA cho biết.

Hồi tháng trước, thủ đô Stockholm của Thụy Điển cũng đã trở thành mục tiêu tấn công khủng bố khi một chiếc xe tải bị cướp đã được kẻ tấn công sử dụng đâm vào dòng người mua sắm ở một đường phố đông đúc khiến 5 người chết và 15 người bị thương.

Trận chung kết Europa League 2017 giữa Man United và Ajax Amsterdam sẽ diễn ra vào lúc 1h45 (giờ Việt Nam) ngày 25/5.

KaCy / PLXH

VietBao.vn