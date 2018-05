Huấn luyện viên Jurgen Klopp và các học trò đã có mặt tại thủ đô Rome, Italia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về Champions League với AS Roma, trong bối cảnh an ninh được siết chặt do lo ngại bạo lực bùng phát giữa 2 nhóm cổ động viên nổi tiếng cuồng nhiệt.

Nụ cười rạng rỡ của HLV Klopp khi đặt chân xuống sân bay ở Rome

Salah là cầu thủ được chú ý đặc biệt của đội khách

Chiều muộn hôm qua (1/5), CLB Liverpool đã đáp chuyến bay tới Rome để chuẩn bị cho trận đấu cực kỳ quan trọng với đội chủ nhà. Trái với lo ngại về bầu không khí thù địch, khá đông người hâm mộ Italia xếp hàng chờ đợi để xin chữ ký, chụp ảnh với thành viên của “The Kop”.

Toàn đội Liverpool cũng tỏ ra rất thoải mái, tươi cười, vẫy chào đáp lại sự hâm mộ của người dân bản địa. Trong số các thành viên của Liverpool, Salah là cầu thủ được chú ý nhất.

Anh mới rời AS Roma để đầu quân cho Liverpool mùa hè 2017 và ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ khi ghi tới 43 bàn thắng cho “The Kop”, trong đó có 31 bàn ở Ngoại hạng Anh và 10 bàn ở đấu trường Champions League.

Trong lần tái ngộ đội bóng cũ ở trận lượt đi bán kết Champions League trên sân Anfield, cầu thủ người Ai Cập đã lập một cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 5-2 đầy ấn tượng của Liverpool trước AS Roma.

Do đó không ít ý kiến lo ngại Salah sẽ trở thành mục tiêu công kích, tấn công của người hâm mộ AS Roma. Tuy nhiên, những hình ảnh mới nhất từ Italia cho thấy, Salah không có vẻ gì quá lo lắng. Anh còn thoải mái chụp ảnh với các nhân viên an ninh tại sân bay.

Báo chí Italia cho hay, cảnh sát nước này đã kêu gọi người hâm mộ Liverpool theo chân đội nhà tới Rome nên tránh một số địa điểm nhạy cảm, là nơi tụ tập của CĐV đội chủ nhà. Bên cạnh đó, CĐV đội khách cũng nên tránh có hành động quá khích và tuân thủ luật pháp của Italia.

Minh Quang (Mail)

