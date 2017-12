Hai sai lầm đáng trách của Romelu Lukaku đã giúp Man City đánh bại chủ nhà M.U với tỷ số 2-1 ngay tại sân Old Trafford trong trận đấu kết thúc rạng sáng 11-12, qua đó nới rộng khoảng cách với đối thủ này lên 11 điểm (46 điểm so với 35 điểm) trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh sau vòng 16.

Đáng nói là sau chiến thắng này, hơn 20 thành viên hai đội đã lao vào ẩu đả, tạo nên cảnh hỗn loạn trong khu đường hầm sân Old Trafford.

Cầu thủ hai đội căng thẳng ngay từ trên sân...

...và sau đó loạn đả trong đường hầm sân Old Trafford bởi cách ăn mừng quá khích của cầu thủ đội khách Man City

Theo các nhân chứng kể lại, khi đi vào đường hầm, HLV Mourinho của chủ nhà nghe thấy tiếng nhạc chát chúa và tiếng hò reo ầm ĩ bên phòng thay đồ, ông đã tiến tới khu vực của Man City để yêu cầu đội khách thể hiện sự tôn trọng hơn. Tại đây, Mourinho đã tranh cãi nảy lửa với thủ thành Ederson Moraes và còn bị vẩy đầy nước, sữa vào người, cũng như bị ném một cái chai rỗng vào đầu.

Đáng nói hơn, các cầu thủ Man City đã hát vang bài hát truyền thống của đội chủ nhà mang tên "Glory Glory Man United" để mỉa mai, chọc tức đối phương. Hành động này như giọt nước tràn ly, châm ngòi cho cuộc ẩu đả sau đó giữa thành viên hai đội.

Lukaku bị nghi ngờ là người đã tung nắm đấm khiến trợ lý HLV Man City, Mikel Arteta phải rời Old Trafford với khuôn mặt dính máu. Các nhân viên an ninh ở sân Old Trafford đã buộc phải giải tán những chiếc đầu nóng và đứng ở ngoài phòng thay đồ của cả hai đội.

