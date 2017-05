Cái khó cho cả hai là ngay trận đầu đã mang tính chất “trận địa chính”. Vậy thì giữa HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV Darren Bazeley của U-20 New Zealand ai sẽ “giải mã” ai?

HLV Darren Bazeley là chuyên gia đào tạo và phát triển tài năng trẻ của bóng đá New Zealand. Bazeley cũng từng cầm quân U-20 New Zealand với tư cách là chủ nhà World Cup U-20 năm 2015. Nói với báo chí, nhà HLV Bazeley tỏ ra rất am hiểu về U-20 Việt Nam và bật mí mình đã xem U-20 Việt Nam từ giải châu Á năm ngoái ở Bahrain đến những trận gần đây.

Nên nhớ năm 2015, khi U-20 New Zealand cùng bảng với Mỹ, Ukraine và Myanmar thì HLV Bazeley đã nghiên cứu kỹ đại diện Đông Nam Á và ngay trận khai mạc đã đè bẹp U-20 Myanmar đến 5-1.

Dẫn dắt U-20 New Zealand dự World Cup trẻ 2017 là lần thứ hai HLV Bazeley có trải nghiệm lớn. Đó cũng là điều lo lắng mà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn phải cẩn trọng ngay trong trận đầu ở World Cup U-20.

Nói HLV Hoàng Anh Tuấn tìm cách giải mã U-20 New Zealand thì ngược lại HLV Bazeley cũng có thể giải mã ngược thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Cảm nhận U-20 Việt Nam từ khi tập huấn tại Đức về đến trận giao hữu với U-20 Argentina, rồi đến trận giao hữu trên đất Hàn với U-20 Vanuatu hòa 1-1 cho thấy vẫn còn tâm lý căng cứng ở các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Nhiều khả năng là HLV Bazeley hiểu và nắm thông tin về U-20 Việt Nam nhiều hơn HLV Hoàng Anh Tuấn.

Thế nên giải mã đối thủ chính lần này sẽ là bài toán rất hóc búa.

