Sau thất bại 0-1 trước Việt Nam tại King"s Cup 2019 hôm 5/6, cánh phóng viên Thái Lan đổ lỗi cho HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai. Nhà cầm quân này đọc trận đấu quá kém, và có những phương án chiến thuật không phù hợp suốt trận đấu.

Nhưng trách nhiệm lớn nhất phải thuộc về Chủ tịch Somyot Poompanmoung của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Chính người đàn ông quyền lực nhất Liên đoàn đã tạo ra rối ren cho đội tuyển, và dẫn đến những kết quả tệ hại gần đây.

Lỗi tại Chủ tịch Somyot

Mọi chuyện khởi nguồn khi ông Somyot chê bai HLV Kiatisak trước các phóng viên tại vòng loại World Cup 2018. Theo nguồn tin của Zing.vn

"Tôi không thể chấp nhận những kết quả của tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018. Bản thân rất xấu hổ vì điều đó", ông Somyot thốt lên sau khi chứng kiến đội nhà bị Nhật Bản đè bẹp với tỷ số 4-0 tại vòng loại World Cup 2018. Không lâu sau, Kiatisak từ chức HLV đội tuyển Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan rơi vào màn đêm đen tối với những kết quả đáng thất vọng từ đó. Ở giải giao hữu tiền vòng chung kết U23 châu Á 2018, đội U23 Thái Lan thất bại trước lứa Quang Hải và Bùi Tiến Dũng ngay trên sân nhà. Đến Asian Games 2018, đội Olympic Thái Lan cũng dừng cuộc chơi từ vòng bảng.

Rồi tại AFF Cup 2018, "Voi chiến" của HLV Milovan Rajevac chơi thứ bóng đá tẻ nhạt, trở thành cựu vương sau thất bại trước Malaysia ở bán kết. Ông Rajevac vẫn giữ được ghế, nhưng sau trận thua Ấn Độ 1-4 ở vòng bảng của Asian Cup 2019, nhà cầm quân người Serbia lập tức bị sa thải.

Trao đổi với Zing.vn, phóng viên Gof Natthakorn của Siam Sports thẳng thắn đưa ra quan điểm: "Tôi thích Kiatisak dẫn dắt đội tuyển. Dưới thời nhà cầm quân này, tuyển Thái Lan là một tập thể thật sự, và chơi thứ bóng đá tấn công rất phóng khoáng. Còn hiện tại, tuyển Thái Lan không có một HLV tốt".

Đó không phải lời nói suông. Tại giải U23 châu Á 2016, tuyển U23 Thái Lan của Kiatisak chơi không hề tồi. Họ cầm hòa Saudi Arabia và CHDCND Triều Tiên. Nhà báo John Duerden của Four Four Two mô tả lối đá "Voi chiến" lúc đó giống trường phái tiki-taka của Barcelona.

Họ sử dụng nhiều pha ban bật nhanh để tiếp cận khung thành. Ngoài ra, cầu thủ luôn biết cách di chuyển và chọn vị trí thông minh. Khi tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam tại vòng loại thứ hai của World Cup 2018 với tỷ số 3-0 tại Mỹ Đình, ông Duerden thốt lên: "Làm thế nào một đội ở Đông Nam Á lại chơi tự tin đến vậy dù thi đấu trên sân khách".

Chủ tịch Somyot ngó lơ điều đó. Theo báo The Nation, vị cựu cảnh sát trưởng hoàng gia Thái Lan cần một người "còn hơn cả HLV giỏi" để dẫn dắt đội nhà. Ông Somyot tin Kiatisak chỉ là HLV phục vụ cho những mục tiêu ngắn hạn của bóng đá nước nhà.

Điều đó hoàn toàn sai. Kiatisak từng cảnh báo bóng đá trẻ Thái Lan có thể đang tụt hậu so với những quốc gia lân cận. Cựu tiền đạo tuyển Thái Lan đã kêu gọi nước nhà xây dựng một đội tuyển trẻ làm nền móng phục vụ cho tham vọng dự World Cup, cụ thể muốn FAT chú tâm vào đào tạo trẻ với nhóm tuổi U13 và U14.

Một chiến lược gia với tầm nhìn thiển cận sẽ không bao giờ nhận ra điều đó. "Lúc này, chúng ta vẫn không thể lọt vào vòng chung kết World Cup bóng đá trẻ. Trong khi đó, những người bạn láng giềng như Myanmar và Việt Nam đều làm được điều đó", Kiatisak lo ngại.

Zico Thái nói tiếp: "Tôi không hàm ý cấp độ bóng đá trẻ Thái Lan đang xuống dốc. Tuy nhiên, bản thân chỉ thấy tiếc rằng bóng đá Thái Lan đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong quá khứ để phát triển và chúng ta nên bắt đầu xây dựng tương lai lúc này".

Còn Chủ tịch Somyot, Kiatisak khó trở lại

Chủ tịch Somyot mượn thất bại của tuyển Thái Lan trước Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2018 để chỉ trích Kiatisak. Điều đó không công bằng. Bóng đá Thái Lan đã đi đúng hướng trên chặng đường phát triển, nhưng họ vẫn chỉ sắm vai đội cửa dưới khi so với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran.

"Voi chiến" cần nhiều hơn sự kiên nhẫn và thời gian để tiếp tục với hành trình của mình. Theo phóng viên Phairat MLee của Fox Sports Asia, tuyển Thái Lan đã đúng khi chọn Kiatisak làm HLV. Tuy nhiên, Chủ tịch Somyot đã phá vỡ mọi nỗ lực cựu danh thủ tuyển Thái Lan mang đến cho đội tuyển.

Tuyển Thái Lan trong trận gặp Việt Nam thi đấu không hề có bản sắc. Họ thủ dở, tấn công cũng kém. Đây là hệ quả khi các cầu thủ không được truyền tải một chiến thuật nhất quán. Bây giờ, cổ động viên "Voi chiến" đang kêu gọi Kiatisak trở lại. Cây bút MLee tin điều này bất khả thi. Còn Chủ tịch Somyot, "Zico" Thái không bao giờ tái xuất.

