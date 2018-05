Đòn hồi mã thương mà AS Roma hay nhử đối thủ là miếng đánh phản kích, dụ địch giết địch bằng cách trá hàng hoặc giả đò thua bỏ chạy nửa chừng, sau đó đột ngột quay lại ra đòn tối hậu hạ sát địch thủ. Miếng đánh mà Quan Vân Trường nổi tiếng ngày xưa và bây giờ đội bóng thành Rome thủ đô nước Ý khá rành nghề. Cụ thể như vòng tứ kết sau lượt đi bị ứng cử viên Barcelona đánh bại khá nặng đến 4-1 thì lượt về bất ngờ AS Roma phục hận hoành tráng với chiến thắng 3-0 để giành quyền vào bán kết.

Lạ thay vào bán kết gặp Liverpool, AS Roma cũng thua với cách biệt ba bàn nhưng lần này họ có đến hai bàn gỡ trên sân đối phương. Tỉ số khiến nhiều người liên tưởng đến chiến thắng 3-0 ở lượt về vừa đủ để AS Roma làm nên cơn địa chấn mà thành Rome từng điên dại với cơn say chiến thắng.

Nay bước vào lượt về, AS Roma chỉ còn biết dựa vào lợi thế sân nhà để lặp lại chiến tích vừa qua. Chắc chắn người hâm mộ thành Rome có quyền hy vọng, còn HLV Klopp thì càng phải cảnh giác hơn bài học mà Barcelona từng bị đứng hình.

AS Roma có đứng dậy và lội ngược dòng trước Liverpool như đã từng hành hạ Barcelona không? Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Klopp đã nhắc các học trò rằng lấy bài học của Barcelona để trải nghiệm. Có nghĩa với ba bàn hơn nhưng không được chủ quan là đã bước vào chung kết mà ngược lại phải xem như bắt đầu với 90 phút của trận chung kết.

Tại Serie A, AS Roma không phải là hổ báo vì họ đang xếp hạng ba qua 21 trận thắng, bảy hòa và bảy bại với hiệu số bàn 59/28. Hàng công của đại diện thành Rome xếp hạng ba trong giải Serie A còn hàng phòng ngự thì hạng tư nên luôn là đối thủ lép vế trước Juventus và Napoli. Lực lượng của AS Roma thì không có ngôi sao nổi trội. Họ chỉ có được tiền đạo Dzeko với 16 bàn Serie A và bảy bàn giải này nhưng cũng bị xem là người thừa trước đó của Man. City. Bên cạnh đó là Sharaawy bảy bàn cùng chân sút trẻ Under sáu bàn.

Ngôi sao sáng nhất của AS Roma là HLV Di Francisco rất “mát tay”, ông có thể thổi vào đội luồng sinh khí mới và gieo vào toàn đội một lối chơi rực lửa với tinh thần tập thể cao và chiến đấu không mệt mỏi.

Trong lúc đó Liverpool đang có con át chủ bài Salah vốn là người cũ của AS Roma. Vừa về với Liverpool, Salah đã bùng nổ và dẫn đầu ngôi vua phá lưới giải ngoại hạng với 31 bàn cộng 10 bàn tại Champions League. Bên cạnh anh là Firmino có 25 bàn các giải và Mane 18 bàn các mặt trận.

Liverpool được xem là đội có hàng công rất bén với bộ ba Salah, Firmino, Mane, đứng thứ nhì Premier League với 80 bàn mùa này, chỉ sau Man. City (102 bàn). Sức mạnh của đội bóng này là lối chơi tấn công, là khai thác khoảng trống và những miếng đánh đa dạng, tốc độ ở tuyến trên. Tuy nhiên, với hàng công nổi bật, Liverpool hay được ca ngợi ở hàng tiền đạo nhưng thực chất tuyến giữa của họ với những cái tên nổi bật và đặc biệt là James Milner và Jordan Henderson luôn tạo ấn tượng mạnh trong cả tranh chấp ở giữa sân lẫn tung ra những đường chuyền chết người.

Xét về quá trình đối đầu, ngoài kết quả trận lượt đi, trước đó vào mùa bóng 2001-2002 vẫn là Liverpool chiếm thế thượng phong qua hai trận sân nhà thắng 2-0 và sân khách thủ hòa 0-0.

Người Ý sau khi chứng kiến đội tuyển bị loại khỏi vòng chung kết World Cup và Juventus bị Real Madrid loại đau nay chỉ trông chờ vào cuộc lội ngược dòng với đòn hồi mã thương của AS Roma. Trong khi đó thầy trò Klopp lại tin rằng họ không phải là Barcelona dù hàng thủ Liverpool lâu nay vẫn mang tiếng là thất thường.

Cá nhân tôi cho rằng khả năng hòa trong trận lượt về này rất lớn và như thế thì cánh cửa vào chung kết cùng giấc mơ chiếc cúp vô địch lần thứ bảy mà gần nhất là năm 2005 sẽ lại tràn về với Liverpool.

Liverpool và những cú “phóng lao” ở hàng thủ Một thống kê qua trận lượt đi cho thấy Liverpool nổi trội với những đường chuyền dài vượt tuyến ở hàng thủ. Trong 31 đường chuyền vượt tuyến của Liverpool ở trận lượt đi thì có đến 21 đường chuyền xuất phát từ thủ môn và các hậu vệ. Điều này lặp đi lặp lại cho thấy đó là thứ vũ khí độc của thầy trò Klopp, bằng chứng là từ các đường chuyền vượt tuyến đấy Liverpool đã ghi 2/5 bàn ở lượt đi. Nhưng đó là trận đấu mà AS Roma mắc sai lầm trong việc dùng ba trung vệ đối đầu với ba tiền đạo Liverpool, lại để ra quá nhiều khoảng trống giữa hậu vệ và thủ môn cùng hai hành lang rất hở. Nếu lượt về AS Roma bịt được các tử huyệt này thì Liverpool sẽ rất khó khăn trong việc tìm đường vào cầu môn chủ nhà. Đ.TR

