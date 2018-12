Nhìn vào cách phân bảng AFC Cup 2019 thì Hà Nội ở bảng F cùng với Tampines Rovers (Singapore), Yangon Utd (Myanmar) và Naga World (Campuchia). Trong khi đó ở những bảng khác như A, B, D, G, I, F khi AFC chưa xác định thì họ còn ghi đội thứ hai (tức chế độ chờ).

Theo như lịch các vòng play off Champions League 2019 thì Hà Nội đá play off với Bangkok Utd, đội thắng chung cuộc sẽ tiếp vòng play off thứ hai gặp đội hạng tư giải vô địch Trung Quốc là Shandong Luneng và đội thắng cặp này sẽ vào vòng bảng AFC Champions League 2019…

Theo cách xếp lịch này thì AFC đặt hẳn CLB Hà Nội rớt xuống đá AFC Cup chứ không có cơ hội tranh play off AFC Champions League.

Thực tế là như thế nhưng AFC lại “chọn” Hà Nội FC vào bảng F, AFC Cup 2019 tức không vượt qua được vòng play off dù chưa diễn ra.

Theo chúng tôi, VFF và CLB Hà Nội cần phải lên tiếng rõ ràng về vấn đề này và phải tìm cho ra câu trả lời xác đáng từ phía AFC.

Nên nhớ CLB Hà Nội được xem là “đội tuyển quốc gia thu nhỏ” với lực lượng cầu thủ nội cũng như ngoại binh rất chất lượng nên việc nếu họ quyết tâm thì hai đối thủ Bangkok Utd của Thái Lan cũng như đội hạng tư Trung Quốc là Shandong Luneng sẽ không phải quá tầm.

VietBao.vn