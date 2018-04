Theo đó, bảng F gồm Ceres Negros (Philippines), Home Utd (Singapore), Shane Utd (Myanmar) và Boeung Ket (Campuchia); bảng G có Yangon Utd (Myanmar), Bali Utd

(Indonesia), FLC Thanh Hóa và Cebu Global (Philippines); bảng H gồm Persija Jakarta (Indonesia), SL Nghệ An, Johor Darul Tazim (Malaysia) và Tampines Rovers (Singapore).

Nghiệt nỗi là ba bảng 12 đội cho khu vực Đông Nam Á nhưng vòng trong ba bảng này chỉ lấy có bốn đội, gồm ba đội nhất ba bảng và một đội hạng nhì có thành tích tốt nhất trong ba bảng trên.

Vào vòng trong bốn đội Đông Nam Á lại đấu “nội bộ” theo kiểu bắt cặp đá chéo với nhau (sân nhà, sân khách) để xác định hai đội đi tiếp. Sau đó hai đội này lại tiếp tục đá knock out với nhau để chọn ra đội duy nhất của Đông Nam Á và đội này được đá bán kết toàn giải với các đại diện của khu vực khác…

Như thế là AFC đã gom Đông Nam Á lại và để các đội Đông Nam Á tương tàn với nhau chọn ra đội duy nhất của khu vực này đá bán kết AFC Cup.

Tại vòng bảng, ở lượt trận thứ năm bảng H, SL Nghệ An dù thắng Tampines Rovers 2-1 nhưng vẫn bị Persija Jakarta đẩy xuống ngôi nhì do hai đội có cùng 10 điểm (SL Nghệ An thua đối đầu do hòa sân Vinh 0-0 và thua 0-1 tại Jakarta). Còn một lượt đấu nữa nhưng hiện nay so sánh ba đội nhì của ba bảng Đông Nam Á thì SL Nghệ An đang có thành tích tốt nhất.

Vẫn còn phải chờ lượt trận cuối nữa để xác định bốn đội vào vòng trong của khu vực Đông Nam Á rồi tiếp tục tương tàn.

