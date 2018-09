Theo như lịch thi đấu ban đầu thì lượt trận cuối cùng bảng C VCK U-16 châu Á giữa Việt Nam- Iran diễn ra trên sân quốc gia Malaysia Bukit Jalil lúc 19 giờ 45 (giờ VN) ngày 27-9, trận cùng bảng cùng giờ Indonesia- Ấn Độ trên sân UM Ảena. Tuy nhiên, LĐBĐ châu Á (AFC) vừa ra thông báo đổi ngược lại.

Trận Việt Nam- Indonesia đá trên sân Bukit Jalil mặt cỏ rất đẹp

Sân UM Arena có mặt sân rất xấu, Malaysia lại đang vào thời điểm mưa lớn liên tục khiến mặt sân sình lầy, nặng, sủng nước. Điều này đã ảnh hưởng cực lớn lên lối chơi của U-16 Việt Nam vốn nhỏ con nhất bảng C, lại chơi thiên về kỹ thuật phối hợp nhỏ.

Ở trận ra quân đầu gặp Ấn Độ và thua 0-1, chính mặt sân xấu mấp mô, sình ướt đã ảnh hưởng đến lối chơi của Việt Nam. Ấn Độ lại là đối thủ cao to, thích hợp chơi bóng dài ít chạm, còn U-16 Việt Nam thì xuống sức rất nhanh trong trận đó và phối hợp không tốt.

Còn trận Việt Nam- Ấn Độ đá sân UM Arena mặt sân sình lầy, mấp mô

Sang trận thứ hai gặp Indonesia được chơi trên sân quốc gia Bukit Jalil, mặt sân cực đẹp, cỏ chỉ phẳng phiu, U-16 Việt Nam phát huy lối chơi kỹ thuật rất tốt, liền lạc…

Theo như lịch thi đấu ban đầu thì ở trận cuối vòng bảng, bảng C Việt Nam đá với Iran trên sân Bukit Jalil, nhưng nay AFC đã quyết định đổi vì những lý do an ninh và một số vấn đề khác.

AFC giải thích sở dĩ đổi sân là vì trận tứ kết giữa đội nhất bảng C và nhì bảng D vào ngày 1-10 cũng sẽ chuyển sang sân Bukit Jalil. Việc chuyển đổi là để đảm bảo công tác an ninh và các cơ quan chức năng của Malaysia có thể kiểm soát tốt tình hình liên quan đến hai đội bóng Malaysia và Indonesia.

Những năm gần đây quan hệ thể thao giữa Malaysia và Indonesia gặp nhiều sóng gió. Khi các đội trẻ Malaysia như U-16, U-19 sang Indonesia dự giải Đông Nam Á đều gặp thách thức lớn cho chủ nhà về công tác an ninh. SEA Games 2017, hai nước căng nhau khi Malaysia in nhầm quốc kỳ Indonesia thành quốc kỳ Ba Lan…

