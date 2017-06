- Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường hé lộ, Á quân V-League Hải Phòng đối mặt với nhiều án phạt, trong đó có mức phạt rất nặng vì hành vi quậy phá, đốt pháo sáng của CĐV đất Cảng trong trận Hà Nội FC- Hải Phòng.

Ông Nguyễn Hải Hường nhìn nhận, sự cố trên sân Mỹ Đình cuối tuần qua là rất nghiêm trọng. “Bao công” của VFF nói: “Tôi không trực tiếp xem trận đấu. Nhưng xem lại thì quá tệ, pháo sáng làm cháy cả lớp nhựa phủ đường chạy. Thống kê có gần 60 quả, chưa kể giày, dép, chai nước và các vật thể lạ ném xuống. Tình trạng hỗn tạp đến mức trọng tài Công Khanh phải dừng trận đấu để ổn định trật tự”.

Gần 60 quả pháo sáng được CĐV Hải Phòng đốt trên sân Mỹ Đình

Theo ông Hường, BTC sân Mỹ Đình đã không hoàn thành nhiệm vụ, kiểm soát an ninh an toàn kém nên mới để xảy ra tình trạng hỗn loạn như vậy. Vì vậy, sau khi BTC V-League ngồi lại để kết luận tính chất nghiêm trọng, phải có biện pháp mạnh để tránh tái lặp sự cố.

Dù sao thì BTC sân của CLB Hà Nội cũng đối mặt với án phạt cảnh cáo, nộp phạt 30-70 triệu đồng. Điều rắc rối và khó xử cho Ban kỷ luật lúc này chính là việc quậy phá do CĐV Hải Phòng gây ra, nên đưa ra mức án thế nào cho thuyết phục là vấn đề đau đầu nhất.

Có nhiều mức án phạt mà CĐV Hải Phòng đang đối mặt. Do xác định cụ thể lỗi quậy phá xuất phát từ CĐV Hải Phòng gây ra nên Ban kỷ luật đang cân nhắc mức phạt, trong đó có liên đới trực tiếp đối với đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng. Cụ thể Á quân V-League đối mặt án phạt đá sân không khán giả hoặc phải đá trên sân trung lập.

CĐV quậy phá, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng lãnh đòn? Ảnh: H.Thịnh

Không chỉ vậy, CĐV Hải Phòng cũng đang bị cân nhắc về khả năng cấm đến cổ vũ trên sân khách. Ban kỷ luật từng áp dụng hình phạt này đối với các CĐV đất Cảng trong quá khứ, vì vậy, nếu hình phạt trên tái lập, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng sẽ không có CĐV chính thức xuất hiện trong những chuyến làm khách.

Ngoài rắc rối về an ninh, an toàn trên sân Mỹ Đình, Ban kỷ luật sẽ xem xét phạt nguội với 2 lỗi thô bạo của Sầm Ngọc Đức (Hà Nội FC) và thủ môn Quốc Cường (Long An).

Dự tính chiều nay, Ban kỷ luật đưa ra án phạt về các sự cố của V-League cuối tuần qua.

H.Khúc

VietBao.vn