Messi đã lỡ hẹn với 1 trận chung kết World Cup và 3 trận chung kết Copa America. Đó là lý do vì sao anh luôn bị đem so sánh với người tiền nhiệm Diego Maradona. Cristiano Ronaldo may mắn hơn khi có cho mình chiếc cúp vô địch Euro 2016 trên đất Pháp.