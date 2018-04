Buổi họp báo giới thiệu về giải vào ngày 5-4. Ảnh: Quý Lượng

Giải đấu năm nay do Hiệp hội Golf Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Golf Việt Nam tổ chức, diễn ra tại sân golf Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort (Quảng Ninh) trong ngày 14 và 15-4. Trong mỗi ngày thi đấu của giải, sẽ có 4 xe ô tô Ford EcoSport được trao cho các gôn thủ thực hiện thành công cú đánh Hole – in – one. Theo đó, chỉ có một xe ô tô được trao cho một gôn thủ thực hiện thành công cú đánh Hole – in – one ở một hố gôn. Trường hợp nhiều gôn thủ thực hiện thành công cú đánh Hole – in – one ở một hố gôn thì chỉ người đầu tiên được nhận thưởng.

Đến lúc này, trên 120 gôn thủ đã đăng ký dự giải ở 4 bảng đấu là Trung niên Nam (50-60 tuổi), Cao niên Nam (từ 60 tuổi trở lên), Trung niên Nữ (45-55 tuổi), Cao niên Nữ (từ 55 tuổi trở lên). Đây là lần đầu tiên giải đấu có sự tham dự của các gôn thủ nữ. Theo Ban tổ chức, điều này sẽ khiến giải đấu sôi động và nhiều màu sắc hơn.

Tại giải đấu, ngoài các giải thưởng cho các gôn thủ thực hiện thành công cú Hole – in – one, Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho những gôn thủ xếp từ hạng Nhất đến hạng Năm toàn giải (không phân biệt bảng đấu), hạng Nhất đến hạng Ba tính theo mỗi bảng đấu… Hà Nhật

VietBao.vn