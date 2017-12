Văn Quyết đánh nguội đồng nghiệp, bị loại khỏi Quả bóng vàng

Đang là ứng viên sáng giá, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết bị ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam gạch tên chỉ ít ngày trước khi bỏ phiếu bầu chọn. Lý do tiền vệ CLB Hà Nội dính án kỷ luật (phạt 15 triệu đồng, treo giò 2 trận) từ Ban Kỷ luật VFF, sau hành vi đánh cùi chỏ rất phản cảm hướng vào đồng nghiệp Xuân Tú, trong lượt trận cuối V-League 2017.

Cú cùi chỏ phản cảm khiến Văn Quyết mất cơ hội đoạt Quả bóng vàng 2017

Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm bị hành hung

Giữa giai đoạn lượt về, V-League 2017 xôn xao khi vụ việc trợ lý CLB Hải Phòng Lê Sỹ Mạnh hành hung chính thủ môn đội nhà là Đặng Văn Lâm, khiến cầu thủ Việt kiều này phải nhập viện, nghỉ thi đấu tới hết mùa. Vụ việc sau đó được xử lý nội bộ. Lãnh đạo đội bóng đất Cảng ngay lập tức sa thải trợ lý Lê Sỹ Mạnh, đồng thời đàm phán để giữ Đặng Văn Lâm lại trong mùa 2018.

Thủ môn Văn Lâm bị trợ lý Lê Sỹ Mạnh đánh phải nhập viện

CLB Long An tạo vết nhơ, nhiều thành viên bị kỷ luật

Chiều 19-2-2017 là cột mốc đáng quên với CLB Long An nói riêng và với V-League nói chung. Vì để phản ứng một quyết định của trọng tài trong trận làm khách trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM, các cầu thủ Long An đã đi bộ, thậm chí đứng yên cho đối phương ghi bàn và có ý định bỏ thi đấu. Ban Kỷ luật VFF sau đó đã ra các án phạt: Cảnh cáo và phạt 100 triệu đồng với CLB Long An; Phạt tiền, cấm tham gia các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp trong 3 năm với Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm và HLV trưởng Ngô Quang Sang; treo giò 2 năm với cầu thủ Huỳnh Quang Thanh và Nguyễn Minh Nhựt.

Báo chí quốc tế châm biếm trò hề của CLB Long An trên sân Thống Nhất

Công Phượng bị thổi giá

Trong kỳ chuyển nhượng trước mùa 2018, Nguyễn Công Phượng trở thành tâm điểm của làng Đông Nam Á khi báo chí Thái Lan tung tin CLB Buriram muốn chiêu mộ tiền đạo HAGL với giá 3 triệu USD. Nhiều người cho đây chỉ là chiêu "đánh bóng" thương hiệu của báo chí và đội đương kim vô địch Thai-League, bởi theo định giá chuyển nhượng uy tín thế giới - Transfermarkt, Công Phượng chỉ có giá 25.000 euro.

Trước đó sau giải U19 Đông Nam Á 2014 cũng xuất hiện thông tin có CLB muốn mua Công Phượng 3 triệu USD, song đến nay vẫn chỉ dừng ở tin đồn.

Công Phượng bị thổi giá để đánh bóng thương hiệu cho CLB Buriram và Thai-League

Trọng tài "bẻ còi" bị "treo còi"

Vòng 23 V-League, trận Thanh Hóa tiếp Long An, phút 65, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Thanh, các cầu thủ Long An đã có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1. Trọng tài chính Trần Văn Lập công nhận bàn thắng và đưa bóng lên vạch giữa sân, nhưng bất ngờ "bẻ còi" sau khi hội ý cùng trợ lý. Pha "bẻ còi" của trọng tài Trần Văn Lập giúp đội chủ nhà thoát bàn thua trước khi ấn định thắng lợi 2-0, đồng thời đẩy Long An tới sát “bờ vực” xuống hạng.

Kết thúc trận đấu, HLV Minh Phương của đội khách ngao ngán: "Bóng đá Việt như trò cười". Không lâu sau đó, ban tổ chức V-League quyết định không mời trọng tài Trần Văn Lập tới hết mùa 2017.

Quan chức VFF mắng "trọng tài Việt Nam mù"

Vòng 11 V-League, HAGL thắng tối thiểu 1-0 trước Quảng Nam nhờ bàn thắng ghi ở thế việt vị của Châu Ngọc Quang. Sau trận, trợ lý trọng tài Phan Việt Thái nhận sai và gọi điện xin lỗi phía CLB Quảng Nam.

Ông Lê Nguyên Hồng

Tuy nhiên, Chủ tịch CLB Quảng Nam Lê Nguyên Hồng khi đó đang là Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban bóng đá phong trào VFF đã hành xử rất... phong trào, khi đưa ra lời xúc phạm: "Trọng tài Việt Nam được học từ trường mù Nguyễn Đình Chiểu nên mới bắt như vậy".

Sau vụ việc, trợ lý Phan Việt Thái bị đình chỉ hết lượt đi, còn ông Lê Nguyên Hồng mới đây được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty VPF - đơn vị điều hành V-League.

Cổ động viên Hải Phòng nhận án "chưa có trong lịch sử"

Tại vòng 14 V-League, CLB Hải Phòng làm khách của CLB Hà Nội trên sân Mỹ Đình, do tức giận với trận thua 0-2 của đội nhà, cổ động viên đất Cảng đã ném hơn 10 quả pháo sáng xuống sân làm cháy đường piste sân Mỹ Đình, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Với hành vi này, Ban Kỷ luật VFF ra án "Cấm CĐV Hải Phòng tới sân khách cổ vũ cho đến hết mùa 2017".

Tuy nhiên án phạt này đã gây xôn xao dư luận, bởi lẽ theo định nghĩa của VFF, cổ động viên là bao gồm tất cả những người yêu thích đội bóng đó, đồng nghĩa lệnh cấm trên áp dụng với tất cả những người yêu thích đội Hải Phòng. Vì vậy, án phạt này bị cho là vô lý, không khả thi. Thực tế sau đó, các cổ động viên Hải Phòng bằng nhiều cách chống chế vẫn tới sân khách cổ vũ trước sự bất lực của BTC. Thậm chí trận Cần Thơ - Hải Phòng ở vòng 16, BTC đã phải hoãn 30 phút vẫn không giải quyết được việc nhóm người mặc quần áo "nghi" là cổ động viên Hải Phòng vào sân cổ vũ.

Samson bỏ bóng đạp người, sau 2 vòng đấu mới bị kỷ luật

Tại vòng 2, Hoàng Vũ Samson phạm lỗi nguy hiểm với Châu Ngọc Quang trong trận CLB Hà Nội thắng 3-0 trước HAGL. Ban Trọng tài VFF sau khi "mổ băng" cho rằng pha vào bóng của Samson là tình huống tranh chấp liều lĩnh chứ không phải hành vi bạo lực.

Samson bỏ bóng đạp người nhưng Ban Trọng tài cho là chỉ "tranh chấp liều lĩnh"

Dư luận tỏ ra rất bất mãn về cách giải thích của VFF, báo chí lên tiếng phản ứng khiến Tổng cục TDTT chỉ đạo Ban Kỷ luật VFF xem xét lại. Đến trước vòng 5, Ban kỷ luật VFF thay đổi quan điểm, đưa ra phán quyết cấm Samson thi đấu 2 trận vì hành vi bạo lực kể trên.

Điều đáng nói ở vụ việc này không chỉ là định nghĩa "tranh chấp liều lĩnh" rất lạ tai của Ban Trọng tài mà còn bởi sau pha bóng trên, Samson đá thêm 2 vòng đấu mới phải nhận án "treo giò".

Dù không thuộc môn bóng đá, song sự việc Đoàn Việt Nam có HCV SEA Games sau... 4 tháng cũng gây sốc. Cụ thể SEA Games 29 kết thúc ngày 30-8-2017 nhưng tới giữa tháng 12, đoàn Thể thao Việt Nam bất ngờ được tính thêm 1 HCV. Sự việc bắt nguồn khi bộ phận phòng chống doping của đại hội phát hiện một trường hợp VĐV pencak silat Thái Lan (thuộc nhóm 3 VĐV pencak silat Thái Lan vô địch nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ) dương tính với doping.

Ban tổ chức SEA Games quyết định hủy mọi kết quả có VĐV này tham gia, đồng thời đôn nhóm 3 VĐV của Việt Nam giành HCB lên thành HCV. Với kết quả này, đoàn Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu tốp 3 khi hơn đoàn xếp thứ 4 là Singapore đúng 1 HCV.

VietBao.vn