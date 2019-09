Sự kiện:

Video Ring girl ONE đến Việt Nam, tập gym nóng bỏng trước đại chiến của Duy Nhất

Không chỉ làm công việc công bố thứ tự hiệp đấu đến cho khán giả, các cô nàng ring girl xinh đẹp có mặt đầy đủ ở các “điểm nóng” của sự kiện và góp phần quảng bá hình ảnh giải đấu ra khắp thế giới.

Trong số này, gương mặt được chú ý nhiều nhất là nữ DJ danh tiếng Lee Jina – người đang giữ danh hiệu ring girl số 1 châu Á năm ngoái.

Đến Việt Nam sớm nhất, Lee Jina đã tranh thủ tham quan một số địa điểm nổi tiếng tại TP.HCM và thưởng thức các món ăn vặt. Người đẹp này cũng là ring girl duy nhất từng đến Việt Nam du lịch. Cô cho biết bản thân bị nghiện café Việt và cực kỳ thích thú với sông nước miền Tây nên luôn sắp xếp đến Việt Nam khi có thể.

Lee Jina cũng biết Việt Nam là đất nước có truyền thống võ thuật lâu đời. Chính vì vậy cô háo hức chờ xem màn thể hiện của các võ sĩ Việt Nam khi ONE lần đầu tiên tổ chức ở đây.

Các ring girl chăm chú tập luyện trong phòng gym

Sự kiện Immortal Triumph sẽ diễn ra vào tối ngày 6/9 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Ngoài trận đấu tâm điểm của “Đôc cô cầu bại” Nguyễn Trần Duy Nhất, chủ nhà Việt Nam sẽ có sự tham gia thi đấu của tay đấm nổi tiếng khác là Nguyễn Thanh Tùng và dàn võ sĩ Việt kiều tài năng gồm Bi Nguyễn, Chris Nguyễn, Michael Phạm.

VietBao.vn