Sự kiện diễn ra vào tháng 2-2018 với khẩu hiệu “Đam mê và kết nối”. Cả thế giới xúc động với hình ảnh gắn kết của hai miền Triều Tiên. Trong lễ khai mạc với cận cảnh các vận động viên CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc cùng đứng chung dưới một lá cờ thống nhất. Họ trở thành đồng đội của nhau, cùng chung màu áo trong đội tuyển khúc côn cầu nữ. Điều mà chỉ có thể thao mới làm được.

• World Cup tại Nga được xem là thành công nhất trong lịch sử với sự đăng quang của đội tuyển Pháp sau khi chiến thắng Croatia 4-2. Đúng 20 năm sau World Cup 1998 trên sân nhà, đội tuyển Pháp lại đăng quang. Nếu 20 năm trước đội trưởng Didier Deschamps nâng cúp vàng thế giới cho đội tuyển Pháp thì lần này Didier Deschamps trong vai trò HLV trưởng đã cùng một đội tuyển Pháp chơi thứ bóng đá thực dụng và mạnh mẽ.

Hình ảnh xúc động khi thể thao Hàn Quốc và Triều Tiên cùng đứng chung thành một đội tuyển thi đấu tại Olympic mùa đông Pyeongchang 2018. Ảnh: GETTY IMAGES

• Real Madrid lập hat trick vô địch Champions League. Nếu năm 2017, Real Madrid xóa lời nguyền không CLB nào có thể bảo vệ cúp vô địch thì năm 2018 họ lại tiếp tục gây bất ngờ lớn với chiếc cúp vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp. Họ đã đánh bại Liverpool 3-1 trong trận chung kết. Sau cú hat trick này, Real Madrid đã chia tay hai tượng đài là HLV Zidane và ngôi sao Ronaldo.

• Ông chủ đội Leicester City Vichai, người Thái Lan tử nạn trong vụ rơi máy bay sau khi vừa rời sân King Power sau trận Leicester City - West Ham. Cả giải Premier League đã để tang thương tiếc ông chủ tịch có nhiều đóng góp này. Chưa một vị chủ tịch CLB nào mất mà để lại nhiều tiếc thương đặc biệt với các cầu thủ và cả TP Leicester luôn dành cho ông lòng kính trọng của một người hết mình với CLB ở TP nhỏ bé nước Anh.

• Tay vợt 21 tuổi người Nhật Naomi Osaka vô địch US Open sau khi đánh bại người từng 23 lần giành Grand Slam Serena Williams, chị cũng là tay vợt Nhật đầu tiên vô địch US Open. Cùng với danh hiệu quán quân của Naomi Osaka là nỗi thất vọng và hành vi xấu xí của “tượng đài” quần vợt nữ Serena Williams khi lăng mạ gọi trọng tài là kẻ cắp vì đã trừ điểm cô do lỗi hành vi.

