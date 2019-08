- Bão số 3 đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh đã ảnh hưởng rất nhiều tới thành tích của các golfer ở ngày thi đấu thứ 3 FLC Vietnam Masters 2019 Presented by Porsche.

Dự báo bão số 3 đổ bổ vào đất liền khoảng 18h chiều nay, tập trung vào Quảng Ninh - Thái Bình. Lúc 7h sáng nay, vị trí tâm bão số 3 đang cách Quảng Ninh - Hải Phòng 170km và cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Thời điểm bão số 3 vào tiến sát Quảng Ninh cũng là lúc FLC Vietnam Masters 2019 Presented by Porsche diễn ra ở ngày thi đấu thứ 3, lúc 7h30. Do ảnh hưởng của bão số 3, sân FLC Golf Club Ha Long có mưa khá nặng hạt, kèm theo gió to.

Các golfer thi đấu trong điều kiện thời tiết không ủng hộ

Điều kiện thời tiết này đã ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích của các golfer trong ngày thi đấu 2/8. Gậy, bóng, cỏ trơn đã khiến những cú đánh của các golfer không đạt được kết quả như mong muốn.

Dù vậy, tất cả đã có sự nỗ lực hết mình, đặc biệt là ở nhóm dẫn đầu và các golfer nghiệp dư như Quang Anh, Trung Hiếu...

Ngày thi đấu thứ 3 FLC Vietnam Masters 2019 Presented by Porsche đã phải chạy đua với thời gian trước khi bão số 3 đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh. Rất may là thời điểm các golfer kết thúc 18 hố của mình, thời tiết dù khá xấu nhưng vẫn đủ điều kiện để thi đấu.

Kết quả chung cuộc, dù thành tích kém nhất trong 3 ngày thi đấu, nhưng Duy Nhất vẫn có điểm -1 (70 gậy), qua đó tiếp tục dẫn đầu bXH, hơn người đứng thứ 2 là golfer Hàn Quốc Park Sang Ho 6 gậy. Ở ngày thi đấu hôm nay, Park Sang Ho chính là người chơi hay nhất với điểm -4. Golfer này cùng với ĐKBĐ Annop (Thái Lan, tổng điểm -1) chắc chắn sẽ bám đuổi quyết liệt Trần Lê Duy Nhất ở ngày thi đấu cuối cùng ngày 3/8.

Một số hình ảnh thi đấu ngày thứ 3 FLC Vietnam Masters 2019 Presented by Porsche:

Xem Livescore tại đây:

http://vpgatour.com/livescore-2019/?fbclid=IwAR1uW2RBfrfUMRqiiyvGfovIM1HuOdGKcV15ma1siBSCIcxWqOLB75r5UuI#

Video ngày thi đấu thứ 3:

Bằng Lăng

VietBao.vn