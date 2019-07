Sự kiện:

Boxing

Santillan là tay đấm thứ 2 tử nạn chỉ trong 3 ngày

Trong sự nghiệp, Santillan sở hữu thành tích 19 trận thắng, 6 thua và 2 hòa. Tay đấm Argentina qua đời sau trận tranh đai hạng nhẹ WBC Latino Silver. Đây là trận đấu diễn ra chỉ trong 10 hiệp tại CLB San Nicolas ở Buenos Aires.

Những vụ tử nạn liên tiếp mà các võ sĩ phải hứng chịu "cơn mưa đấm" từ đối thủ đang khiến làng boxing vô cùng hoang mang, tờ SI mô tả: "Vụ tử nạn của Dadashev - cái kết đau thương của một môn thể thao bạo lực".

