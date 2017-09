Khoảng 2 vạn cổ động viên (CĐV) của đội khách đã làm loạn thủ đô London, Anh rạng sáng nay (15/9). Trong khi đó trên sân Emirates, tình hình an ninh rất bất ổn khiến ban tổ chức buộc phải tạm hoãn trận đấu hơn 1 giờ đồng hồ!

Các con đường tới sân Emirates chật kín CĐV Cologne

Cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh

Một CĐV đội khách bị thương ở đầu

Trận đấu bị hoãn lại hơn 1 giờ đồng hồ

CĐV Cologne tiếp tục quậy trên sân

Arsenal đã ngược dòng đánh bại Cologne với tỉ số 3-1 ở trận đầu ra quân tại giải Europa League. Tuy nhiên, trận đấu đã diễn ra không suôn sẻ như dự kiến.

Ước tính có khoảng 20.000 CĐV Đức đã theo chân CLB Cologne tới Anh để cổ vũ cho đội nhà. Đây là lần đầu tiên Cologne trở lại thi đấu ở cúp châu Âu sau 25 năm chờ đợi. Chính vì vậy có thể hiểu được sự kỳ vọng và phấn khích của người hâm mộ đội bóng này.

Theo báo chí Anh, các con đường dẫn tới sân Emirates hoàn toàn chật cứng người. Lo ngại CĐV đội khách sẽ đụng độ với CĐV Arsenal, một lực lượng lớn cảnh sát đã được triển khai dọc các con phố và cả trong, ngoài sân vận đông.

Tuy nhiên, mọi việc vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng an ninh. Nhiều CĐV quá khích liên tục có hành động gây hấn, cổ vũ cho chủ nghĩa phát xít. Một số người đã đụng độ với cảnh sát. Theo thông báo mới nhất, 4 CĐV Cologne đã bị tạm giữ vì hành vi gây rối.

Những tưởng trận đấu sẽ phải rời sang một ngày khác nhưng cuối cùng BTC sân vẫn quyết định cho 2 đội ra sân. Trước đó, một cuộc họp bàn về an ninh đã được khẩn trương triển khai.

Một số chuyên gia yêu cầu hoãn trận đấu này vì lý do an ninh. Tuy nhiên, phần lớn người khác lại cho rằng nếu hoãn trận đấu tình hình còn nguy hiểm hơn khi 2 vạn CĐV không được xem trận đấu có thể sẽ trở nên quá khích. Thay vào đó, trận đấu nên được tiếp tục và lực lượng an ninh sẽ được triển khai với quân số đông hơn cùng các trang bị cần thiết như trực thăng, lực lượng chống bạo động với vòi rồng, hơi cay được sử dụng khi cần thiết.

Khi Cologne có bàn dẫn trước, CĐV đội khách trở nên kích động, ăn mừng quá khích, ném pháo sáng…. buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng chống bạo động với chó nghiệp vụ vào sân để ổn định tình hình. Nhiều CĐV Arsenal đưa con nhỏ đi theo cổ vũ đã chủ động rời sân để đảm bảo an toàn cho gia đình.

May mắn là trận đấu đã diễn ra tốt đẹp và không có thêm sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Minh Quang (Mail)

