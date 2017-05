Giải bóng đá Vinh League lần thứ 5, năm 2017, Nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao nói chung và phong trào bóng đá phủi Nghệ An, tạo điều kiện để rèn luyện thể lực, giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Bốc thăm giải Vinh League lần thứ 5.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đàm Văn - Chủ tịch Hội bóng đá phong trào Nghệ An cho biết: "Kể từ năm 2015, Hội bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An đã chính thức tổ chức các giải đấu phong trào trên địa bàn TP Vinh. Đặc biệt là gải bóng đá phong trào ngoại hạng Vinh các năm liên tiếp, kết nối sự thành công đó, Ban chấp hành Hội bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An đã tiếp tục phát huy đẩy máy quy mô chuyên nghiệp của giải đấu. Giải Vinh League sẽ được điễn ra trong ba tháng (khai mạc vào ngày 14-5) với sự tham gia của 12 đội bóng, dưới sự giám sát của các trọng tài chuyên nghiệp".

Các trận được tổ chức bắt đầu vào 16 giờ chiều các ngày Chủ nhật hàng tuần với thể thức đá vòng tròn tính điểm. Luật thi đấu sẽ được áp dụng theo Luật Bóng đá mini 7 người do Ủy ban TDTT ban hành.

Vinh League là giải đấu thu hút rất nhiều gương mặt của làng bóng đá Việt Nam. Ngoài các ngôi sao đã giải nghệ như Văn Quyến, Huy Hoàng, Thanh Vân, Lâm Tấn... giải đấu còn có sự tham gia của khoảng 20 cầu thủ chuyên nghiệp đang khoác áo SLNA và nhiều đội bóng V.League khác như Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Phi Sơn…

Sau 11 vòng đấu, đội Vô địch sẽ nhận Cúp, cờ và 20 triệu đồng tiền thưởng; đội hạng Nhì và hạng Ba sẽ lần lượt là 10 triệu đồng, 5 triệu đồng. 2 đội đứng cuối bảng xếp hạng sẽ phải chuyển xuống hạng Nhất (giải phong trào) và 2 đội ở giải phong trào lên hạng vào mùa sau.

VietBao.vn