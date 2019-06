Theo BBC, trong trận đấu giữa CLB Tak Chun Ka I và Hang Sai ở vòng 1 giải FA Cup của Macau (Trung Quốc), các cầu thủ hai bên liên tục ghi bàn để kết thúc trận đấu với tỷ số của set cầu lông 21-18. Thủ môn của hai đội mặc kệ để đối phương ghi bàn. Thậm chí, cả 2 thủ thành này đều lao lên và tự có cho mình bàn thắng.

BBC tin rằng nguyên nhân của cơn mưa bàn thắng này là do cầu thủ hai đội đồng tâm hiệp lực phản đối quyết định của LĐBĐ Macau. ĐT nước này trước đó thắng Sri Lanka 1-0 trong trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cầu thủ 2 đội cùng nhau tạo ra trận đấu 39 bàn thắng tại cúp FA Macau.

Tuy nhiên, LĐBĐ Macau chủ động rút lui không tham dự trận lượt về vì lo ngại vấn đề an ninh. Một quan chức của LĐBĐ Macau khẳng định: “Thời gian gần đây, những cuộc khủng bố liên tục xảy ra ở Sri Lanka. Vì lý do an toàn, chúng tôi đã liên hệ với FIFA, AFC và Liên đoàn bóng đá Sri Lanka (FFSL) để bàn bạc việc tổ chức trận đấu trên sân trung lập. Sau một tháng bàn bạc, họ vẫn quyết định tổ chức ở Sri Lanka."

"Chúng tôi muốn đặt sự an toàn lên hàng đầu, nên quyết định rút lui vì không thể chấp nhận rủi ro có thể nguy hiểm đến tính mạng của các cầu thủ. Đây không phải là quyết định dễ dàng”, quan chức này nhấn mạnh.

Lời giải thích này không làm các cầu thủ Macau hài lòng bởi đang có cơ hội lớn để tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sau khi thắng 1-0 ở trận lượt đi.

Các cầu thủ Macau còn muốn tự bay tới Sri Lanka để tham dự trận đấu, nhưng LĐBĐ nước này không đồng ý. Đội trưởng Nicholas Torrao còn viết thư gửi tới FIFA và AFC yêu cầu tổ chức trận đấu ở sân trung lập. Quyết định sau cùng vẫn chưa được đưa ra.

