U20 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu với U20 New Zealand.

Trong bảng đấu của mình, U20 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn so với U20 New Zealand, U20 Pháp, U20 Honduras. Đó là điều dễ hiểu bởi ngoài U20 Pháp có trình độ vượt trội, các đội còn lại đều thuộc những nền bóng đá có nền tảng tốt hơn bóng đá Việt Nam và ít nhiều đã quen với sân chơi thế giới.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với U20 New Zealand bởi đây là trận cầu đầu tiên ở một sân chơi đẳng cấp thế giới của bóng đá trẻ Việt Nam. Hơn nữa, một kết quả tích cực trước U20 New Zealand cũng mang đến “niềm tin và động lực để phát triển bóng đá trẻ Việt Nam” như huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. Nhưng, sẽ rất khó khăn để hóa giải bài toán U20 New Zealand, nhất là khi các thành viên Ban huấn luyện U20 Việt Nam chưa từng trực tiếp xem đội bóng này thi đấu. Tư liệu, băng hình cũng chỉ giúp Ban huấn luyện U20 Việt Nam hình dung phần nào về lối chơi của đội bóng này: Mạnh mẽ, giàu thể lực, đơn giản và chủ yếu sử dụng các đường bóng dài, bổng nhằm phá sức đối thủ.

Trước trận đấu này, huấn luyện viên Darren Bazeley của U20 New Zealand nói rằng ông rất muốn U20 Việt Nam chơi tấn công để tạo nên một trận đấu cởi mở. Ông cũng cho rằng đội bóng của mình sẽ gặp khó khăn trước những đội chỉ chăm chăm phòng ngự. Đó là tâm lý của một đội bóng “cửa trên” dù vị huấn luyện viên này cũng “thòng” rằng đã có quá nhiều bất ngờ từ khi FIFA World Cup U20 năm 2017 khởi tranh.

Tất nhiên, ông Hoàng Anh Tuấn không dễ chấp nhận lời “kêu gọi” đá đôi công với U20 New Zealand. Vị huấn luyện viên của U20 Việt Nam đã nổi tiếng với cách chơi bóng thực dụng nên khó có chuyện ông cho học trò tấn công ào ạt. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ nhấn mạnh về sự tập trung cần có của đội bóng để tránh những sai sót cá nhân bởi ở sân chơi đẳng cấp thế giới thì không dễ tạo ra cơ hội để khắc phục sai lầm.

Dù sao, trước trận đấu này, điều quan trọng nhất là U20 Việt Nam không còn gặp khó khăn về nhân sự. Những cầu thủ bị chấn thương như Thanh Hậu, Trọng Đại đều đã hồi phục. Giờ là lúc chờ xem U20 Việt Nam chứng tỏ quá trình đầu tư kỹ lưỡng trước giải có ý nghĩa như thế nào. Nhật Hà

