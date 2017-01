1. Manchester United vs Liverpool (vòng 21): Liverpool đã chơi hoàn toàn áp đảo và chỉ thiếu một chút may mắn để đánh bại MU trong trận derby nước Anh lượt đi. Nhưng lần này nhiệm vụ của thầy trò Jurgen Klopp sẽ không dễ dàng. "Quỷ đỏ" không còn yếu đuối như đầu mùa và nhất khi họ được chơi trên sân nhà Old Trafford.