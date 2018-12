- Giải golf FLC Biscom Golf Tournament quy tụ gần 1000 gôn thủ tranh tài từ 22 đến 25/12 tạo cơ hội săn các giải thưởng giá trị gần 100 tỷ đồng.

Trong giải đấu tri ân này, nhờ tổ chức tại sân FLC Ha Long Golf Club, các gôn thủ có những trải nghiệm thi đấu tại sân golf có tầm nhìn ôm trọn kỳ quan thiên nhiên vịnh Hạ Long. Đặc biệt, giải thưởng của giải đấu này cực kỳ hấp dẫn, lên tới hàng trăm tỉ số. Trong đó có 10 xe sang đặt ở các hố có hole in one cho gần 1000 gôn thủ "săn" trong suốt 4 ngày thi đấu.

Giải đấu quy tụ gần 1000 golfer tranh tài trong 4 ngày

Ngay tại FLC Biscom Golf Tournament 2018, nhà tổ chức chính thức ra mắt FLC Biscom Golf - ứng dụng công nghệ với nhiều chức năng nổi bật giúp các gôn thủ dễ dàng hơn trong việc đặt giờ và thanh toán phí chơi golf được ra mắt. Đây là bước đi đột phá tại Việt Nam trong việc áp dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực quản lý và vận hành sân golf ở Việt Nam.

Chơi tại sân đấu đẹp, các gôn thủ còn có dịp săn nhiều giải thưởng "khủng"

Giải FLC Biscom Golf Tournament 2018 được chia thành 04 bảng, trong đó có 03 bảng dành cho gôn thủ nam và 01 bảng còn lại dành cho gôn thủ nữ với thể thức đấu gậy, dựa vào Handicap ngày (System 36).

Ngoài các giải Vô địch, Nhất, Nhì, Ba..., FLC Biscom Golf Tournament 2018 còn dành nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle, Albatross và giải hole in one cho các gôn thủ xuất sắc.

Niềm vui của golfer

Đặc biệt, các gôn thủ giành được các các giải hole in one nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn như xe ôtô hạng sang, voucher nghỉ dưỡng tại FLC Golf & Resort trị giá 100 triệu đồng...

