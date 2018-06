1. Emre Can (Liverpool sang Juventus - tự do): Sau khi không đạt thỏa thuận với Liverpool về chuyện lương bổng, Emre Can đã quyết định chia tay Anfield để đầu quân cho Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tại sân Allianz, tiền vệ sinh năm 1994 sẽ có nhiều cơ hội giành danh hiệu hơn sau 3 lần về nhì tại Champions League, Europa League và League Cup cùng đội bóng thành phố cảng.