10. Hat-trick đầu tiên và cũng là cuối cùng: Trong 38 bàn thắng ghi được sau 203 trận khoác áo The Blues, Oscar chỉ có đúng một cú hat-trick ghi được cách đây gần tròn 1 năm vào lưới MK Dons. Ra sân với nhiều hảo thủ, Chelsea dễ dàng áp đảo đội bóng bé nhỏ đang chơi ở giải hạng ba nước Anh. Oscar đã ghi được một hat-trick ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Hai bàn còn lại của The Blues được ghi do công của Hazard và Traore.