Emre Can (tiền vệ - Liverpool sang Juventus): Tỏa sáng trong màu áo Liverpool nhưng lại không nhận được mức lương xứng đáng. Emre Can đã quyết tâm dứt áo ra đi vào hè này. Cầu thủ người Đức chuẩn bị đầu quân cho nhà ĐKVĐ Serie A Juventus dưới dạng tự do. Bản thân HLV Juergen Klopp cũng không mấy mặn mà trong việc giữ chân cậu học trò sinh năm 1994 bởi ông sắp có sự bổ sung chất lượng từ Bundesliga là Naby Keita.