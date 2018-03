Two naked girls locked in a cellar

China, the situation is not, man, secret tunnels, girls, wine cellar, a year, nude, police, locked up, two

(TinnhanhTS)-The two girls were 19 and 16 years old Chinese man locked in the dungeon under the non-naked for nearly a year ..

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viếtbằng cách gửi thư điện tử tới. Xin bao gồm tên bài viếtở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặcở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới