Với một nơi mà mỗi năm lại có thêm rất nhiều nghệ sĩ mới như K-Pop thì việc có thể theo kịp các nhóm nhạc mới ra mắt cũng như nhớ được tên của mỗi thành viên thật là không dễ dàng gì. Có một thực tế đáng buồn là có rất nhiều thành viên được lăng xê nhưng lại không có sức hút riêng và chỉ được biết đến như những thành viên cùng nhóm với một thần tượng nổi bật hơn.

Trong những năm gần đây, ở Kpop đã xuất hiện rất nhiều những thần tượng mới vì thế trang MTVK đã đưa ra danh sách Top 5 thần tượng đột phá nhất trong giai đoạn 2012 đến 2013. Bất kể là kỹ năng diễn xuất, khả năng trình diễn trên sân khấu, đi dự event hay album solo thì các ngôi sao dưới đây đều là những gương mặt nổi bật và tỏa sáng nhất.

5. Hyeri (Girl’s day)

Sau scandal hẹn hò của mình với thần tượng thuộc thế hệ đầu tiên là Tony An (H.O.T) vào tháng 4 vừa qua, Hyeri của nhóm Girl’s day đã trở thành một cái tên khiến giới truyền thông liên tục săn đón. Bây giờ mỗi lần xuất hiện trên truyền hình, Hyeri luôn gặp phải những câu hỏi không thể tránh khỏi về mối quan hệ của hai người cũng như sự khác biệt tuổi tác lên đến 16 năm của họ.

Scandal này không những khiến Hyeri trở thành từ khóa được tìm kiếm rất nhiều ở trên mạng mà còn giúp cô xuất hiện nhiều hơn trong các MV ca nhạc với vai trò diễn viên. Từ tháng 4, cô đã đóng vai chính trong một loạt các video, gần đây nhất là MV đầu tay My student teacher của tân binh NC.A.

4. Henry (Super Junior M)

Nhờ vào thành công của Trap - ca khúc solo đầu tiên của mình, Henry đã chiếm được trái tim của rất nhiều fan hâm mộ Kpop. Với tính cách nổi bật và khả năng nói tiếng anh, anh đã trở thành một nhân vật Hot, không thể thiếu trên các chương trình truyền hình.

Không chỉ dừng lại ở đó, ca khúc solo tiếp theo của Henry kết hợp với Amber của nhóm f(x) là 1-4-3 cũng ngay lập tức trở thành một Hit. Anh cũng sẽ tham gia diễn xuất trong bộ phim Final Recipe với diễn viên hài Bobby Lee, sẽ được phát hành vào cuối tháng này.

3. Park Hyung Sik (ZE:A)

Sau khi xuất hiện và cùng Nam Ji Hyun (4Minute) trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong mùa đầu tiên của chương trình The Romantic and Idol, Park Hyung Sik đã không còn chỉ được biết đến như là “một anh chàng trong nhóm ZE:A” nữa. Nhưng anh chỉ thực sự nổi tiếng khi tham gia chương trình Real Man – một chương trình thực tế về đời sống quân ngũ. Thông qua chương trình này, Hyung Sik không chỉ trở thành thần tượng của các fan nữ mà còn chiếm được thiện cảm của các fan nam và những khán giả lớn tuổi.

Single mới nhất của ZE:A là The ghost of wind đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi khuôn mặt điển trai và thân hình hoàn hảo của chàng trai này. Sắp tới đây khán giả sẽ gặp lại anh trong bộ phim thần tượng rất được mong đợi The Heirs.

2. Eunji (A Pink)

Eunji chắc chắn đã phải đi một chặng đường rất dài từ khi ra mắt như một thành viên với vẻ đẹp trong sáng của A Pink cho đến khi được coi là gương mặt đại diện và nổi bật nhất của nhóm.

Sau khi thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình trong bộ phim truyền hình Reply 1997, Eunji đã liên tục thu hút được sự chú ý. Cô đã tiếp tục diễn xuất trong bộ phim The winter that wind blow và xuất hiện trong các MV ca nhạc như Short Hair (Huh Gak), All for you và Still our love continue (Seo In Guk). Còn với A Pink, Eunji cũng gặt hái được nhiều thành công với single No No No chiếm vị trí quán quân trên nhiều bảng xếp hạng.

1.Suzy (MissA)

Khi nói đến những ngôi sao đột phá, không thể không nói đến Suzy – thành viên của nhóm nhạc nữ MissA. Từ vai diễn đầu tay trong Dream High cho đến bộ phim điện ảnh Introduction to Architecture, bộ phim đã mang về cho cô danh hiệu Tình đầu quốc dân, Suzy đã chính thức được công nhận là ngôi sao toàn tài trong lĩnh vực ca hát, vũ đạo và diễn xuất.

Cô tiếp tục tham gia diễn xuất trong Big cùng Gong Yoo và Lee Min Jung, Gu Family Book cùng Lee Seung Gi và thể hiện ca khúc trong phim. Thường được nói đùa là trụ cột của gia đình JYP Entertainment, Suzy cũng đã chiếm ngôi vị Nữ hoàng quảng cáo trong năm 2012 và thu về hơn 10 tỷ won (9 triệu đô la) trong tất cả các quảng cáo của mình.

Trúc An

