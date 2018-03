VietBao.vn

Theo thông tin mới nhất từ Cục NTBD, Cục đã nhận được hồ sơ của công ty Hoàn Vũ xin phép cho Trương Thị May đi thi Miss UniverseTrương Thị May là Á hậu các dân tộc Việt Nam 2007, trước đó cô từng gặp vận xui và đã 2 lần từ chối cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2009 và 2011Cô tham gia trong showbiz với vai trò diễn viên và người mẫu, đến nay cô là người đẹp chưa từng vướng phải một scandal thị phi nào của showbizKhông ít cư dân mạng dự đoán cô sẽ là top 5 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay.Mới đây, Trương Thị May vừa vinh dự được tham gia chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam-Ukraine 2013Trương Thị May sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng cân đối, hài hòaLàn da nâu nóng bỏng cùng gương mặt cuốn hút của Trương Thị May luôn gây ấn tượng với người đối diệnSau 2 lần từ chối dự thi Hoa hậu Trái đất, đây là cơ hội để Trương Thị May tiếp tục chứng tỏ nhan sắc nổi trội của mình tại đấu trường quốc tế. Đêm chung kết diễn ra vào 9/11 tại Nga với sự tham gia của 90 người đẹp đến từ khắp các quốc gia trên thế giới.Được ví là viên ngọc đen của làng mẫu, Á hậu Trương Thị May cho biết cô rất thích với biệt danh "Black Pearl" mà mọi người dành cho cô.Là Á hậu, Trương Thị May không chỉ được ghi nhận như một người đẹp chăm làm từ thiện, tham gia năng nổ các hoạt động xã hội mà còn được ghi nhận như một trong những người mẫu hàng đầu của sàn catwalk ViệtHiện tại, Trương Thị May là gương mặt quảng cáo cho nhiều thương hiệu lớn. Ngoài trình diễn catwalk cô còn là gương mặt được ưa chuộng tại các sự kiện long trọng.