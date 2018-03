American mind back to the hot seat Vietnam Idol 2013

American Heart , Vietnam Idol , Idol , judges , back , contest , contestant , single , program , hot , chairs , season , the , as

After many rumors about judging women face unique program " music Idol - Vietnam Idol 2013 " , the U.S. has officially confirmed the center will return to the role of judges in the contest season 5 ..

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viếtbằng cách gửi thư điện tử tới. Xin bao gồm tên bài viếtở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặcở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Giải Trí