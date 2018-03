Upcoming World Cup: LCD TV, HDTV receiver "fever" as the summer sun

Upcoming World Cup, LCD TV, Hanoi, Media Mart, signal code, World Cup 2010, the distribution, digital receiver, TV, satellite, sell, decompile, reverse mutation, HDTV

Before the World Cup officially kicks off 20 days (11/6), the distributors noted significantly increase the amount of LCD TVs, receivers decode HDTV satellite signals distributed in the sizzling summer day ..

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viếtbằng cách gửi thư điện tử tới. Xin bao gồm tên bài viếtở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặcở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế