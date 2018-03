Durian hydrophobic alcohol, coffee

Scientists, indigestion, durian, coffee, should not, alert, with, at the same time, drinks, food, wine, people, causes, left

International Scientists warned not to eat durian along with drinks such as coffee or alcohol because it may disturb the digestion and bad breath ..

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viếtbằng cách gửi thư điện tử tới. Xin bao gồm tên bài viếtở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặcở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Khoa Học