Kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2009, đến nay, VNPT Week đã trở thành sự kiện thường niên với các hoạt động thiết thực của VNPT hướng về khách hàng và xã hội. Đây là dịp để VNPT thể hiện cam kết không ngừng mang tới cho khách hàng và xã hội những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, tiện ích và phong cách phục vụ chuyên nghiệp; đồng thời thể hiện trách nhiệm của VNPT đối với các hoạt động an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Tiếp nối và phát huy ý nghĩa đó, Tuần lễ VNPT năm nay mang thông điệp “Chúng tôi nói cảm ơn!” với mong muốn bày tỏ những lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể khách hàng đã luôn đồng hành, ủng hộ và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của VNPT trong suốt thời gian qua. Với các chương trình, hoạt động thiết thực hướng tới khách hàng được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc, Tuần lễ VNPT 2013 sẽ tập trung vào các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ, phong cách phục vụ và chăm sóc khách hàng để mang lại cho khách hàng sự hài lòng và tin tưởng khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của VNPT.

Trong Tuần lễ VNPT 2013, từ Tập đoàn tới các đơn vị thành viên VNPT trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng và hoạt động cộng đồng, gắn kết với hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo nên sự cộng hưởng lớn cho chiến dịch chăm sóc khách hàng của VNPT trên toàn quốc.

Tuần lễ VNPT 2013 sẽ diễn ra các hàng loạt sự kiện và hoạt động nổi bật. Lễ khai mạc Tuần lễ VNPT 2013 và trao giải Cuộc thi "Thông tin và Cuộc sống 2013" sẽ là sự kiện mở đầu cho Tuần lễ VNPT 2013, được tổ chức vào ngày 23/9 tại Hà Nội. Cùng với sự kiện khai mạc tại Tập đoàn, tất cả đơn vị thành viên VNPT trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức các sự kiện, chương trình chăm sóc khách hàng như: khuyến mãi, trao thưởng; giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới; dùng thử các sản phẩm dịch vụ của VNPT... nhằm tạo nên một chiến dịch chăm sóc khách hàng với quy mô trên toàn quốc.

Cũng trong ngày khai mạc, VNPT sẽ tổ chức trao giải và triển lãm các tác phẩm tiêu biểu của Cuộc thi “Thông tin và cuộc sống” năm 2013. Chương trình “Chúng tôi nói cảm ơn!” là chương trình xuyên suốt Tuần lễ VNPT 2013, được phát động trong ngày khai mạc 23/9. Chương trình “Chúng tôi nói cảm ơn!” sẽ được tổ chức đồng loạt tại tất cả các đơn vị VNPT trên toàn quốc, được CBCNV VNPT thực hiện qua lời nói, hành động nhằm bày tỏ sự tri ân, cảm ơn của VNPT đối với khách hàng.

Bên cạnh đó sẽ diễn ra hội thảo giới thiệu các ứng dụng, dịch vụ VT-CNTT cho khách hàng doanh nghiệp: Các hội thảo này sẽ được tổ chức vào ngày 24/9 tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Tại Hà Nội là Hội thảo “Giải pháp Hệ thống nhắn tin & công cụ quản lý tin nhắn cho doanh nghiệp” do MobiFone tổ chức; tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Hội thảo “Giải pháp an toàn mạng với doanh nghiệp” do VDC tổ chức và tại TP.HCM là Hội thảo “Đẩy mạnh các ứng dụng VT-CNTT trong hoạt động của doanh nghiệp” do VNPT TP.HCM tổ chức. Các hội thảo sẽ tập trung giới thiệu những dịch vụ, ứng dụng VT-CNTT trong hoạt động quản lý, SX-KD cho khách hàng doanh nghiệp như: hệ thống nhắn tin và công cụ quản lý tin nhắn; dịch vụ hóa đơn điện tử; giải pháp truyền hình thông minh; giải pháp VoIP, mạng LAN/WAN, mạng PBX... cho nội bộ doanh nghiệp; dịch vụ định vị cho doanh nghiệp vận tải...

Ngày 26/9 sẽ diễn ra sự kiện tôn vinh “Nụ cười VNPT” 2013 nhằm tôn vinh những điển hình bán hàng giỏi, những CBCNV tiêu biểu trong thực hiện Chương trình Nụ cười VNPT năm 2013. Được phát động từ năm 2010, “Nụ cười VNPT” là chương trình nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng của VNPT. Qua 4 năm triển khai, Chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, đóng góp hiệu quả vào hoạt động SXKD của VNPT và xây dựng hình ảnh thương hiệu VNPT trong cảm nhận của khách hàng và xã hội.

Ngày 27/9, tại Hà Nội, VNPT sẽ tổ chức Lễ bàn giao Hệ thống Điều hành Điện tử Quốc hội (e-PAS) cho Văn phòng Quốc hội. Đây là hệ thống quản lý toàn bộ các văn bản, hồ sơ, tài liệu một cách an toàn, bảo mật và luân chuyển, xử lý văn bản, công việc một cách khoa học, hệ thống. Sau gần 2 năm triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng, hệ thống e-PAS đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý văn bản và điều hành công việc, hiện đại hóa công sở, tạo ra phong cách làm việc mới khoa học, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức của cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội. Việc ứng dụng hệ thống e-PAS là một bước tiến của Văn phòng Quốc hội trong nỗ lực tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước. Đây cũng là dự án quan trọng góp phần vào việc thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT -TT” của Chính phủ.

Với những sự kiện, hoạt động thiết thực được tổ chức thống nhất, gắn kết trên toàn quốc, Tuần lễ VNPT 2013 không chỉ là dịp để VNPT bày tỏ những lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể khách hàng mà còn là cơ hội để VNPT lắng nghe những ý kiến đóng góp và mong muốn của khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ và tinh thần, phong cách phục vụ của VNPT, qua đó tiếp tục đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, xứng đáng với niềm tin yêu mà khách hàng đã dành cho VNPT trong những năm qua.

