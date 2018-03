Tin tức liên quan:

Ông Sơn cho biết do bực mình trong lúc chơi golf nên đã dùng gậy đánh golf "gõ nhẹ" vào trán của nhân viên phục vụ tên là Trương Tiến Công (SN 1986) với ý định nhắc nhở chứ không phải cố ý đánh người. Ông Sơn cho biết đã tới nhà xin lỗi và trước mắt bồi thường cho anh Công 5 triệu đồng. Do gia đình anh Sơn đã làm đơn bãi nại nên cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc đã để hai bên tự giải quyết.

Tuy nhiên, đến chiều nay 23-9, anh Trương Tiến Công cho biết tình hình sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn sau hơn 1 tuần xảy ra sự việc (ngày 15-9). Hiện anh Công đã được đưa về gia đình điều trị.

Theo anh Công, hôm xảy ra vụ việc, anh vừa phải phục vụ 1 ca chơi golf trước đó nên khá mệt. Tuy nhiên, do không có người nên anh tiếp tục được giao phục vụ nhóm của ông Sơn.

Khi lên hố số 13, do ông Sơn đánh xấu nên kết quả không như ý. Lúc gạt gậy, ông Sơn có hỏi caddie mình về kết quả. Nghe xong ông Sơn nói: “Cái gì á”. Anh Công đang che ô cho khách chơi cùng liền nói thêm vào để giải thích. Nghe thế, ông Sơn nhặt quả bóng lên, đi đến, chỉ gậy nói: “Mày nói linh tinh gì đấy?” rồi bất ngờ vụt vào đầu anh Công khiến anh này choáng váng ngất tại chỗ.

Theo kết quả chiếu chụp, do tình trạng sức khỏe không bị ảnh hưởng sau cú đánh nên anh Công đã chấp thuận giải quyết nội bộ, bãi nại hành vi của ông Sơn. Anh Công đã nhận số tiền đền bù 5 triệu đồng từ ông Sơn.

Ngày 24-9, trao đổi với phóng viên đại diện bộ phận kinh doanh của sân gofl Tam Đảo cho biết đối với người chơi lẻ, thì mỗi lần chơi phải nộp 82 USD (khoảng hơn 1,6 triệu đồng) vào ngày thường hoặc 172 USD (khoảng 3,5 triệu đồng) vào ngày cuối tuần cho sân golf 18 lỗ, chưa kể phí cho các loại dịch vụ khác.

Nếu muốn trở thành Hội viên, sẽ phải nộp phí ghi danh tối thiểu 25 năm với mức đóng 1 lần 38.000 USD (tương đương 798 triệu đồng) và mức 48 năm sẽ là 74.000 USD (tương đương 1,544 tỉ đồng). Tuy nhiên, dù là hội viên rồi thì hàng năm vẫn phải nộp hơn 17 triệu đồng phí bảo dưỡng thẻ hội viên.

Theo tìm hiểu, dù là hội viên hay khách lẻ thì những người chơi golf còn thường có những hoạt động giao lưu, ngủ nghỉ, chi phí khác chứ không đơn thuần chi phí chơi golf.

Lãnh đạo 1 công ty cũng tiết lộ: “Sân golf Tam Đảo có mức phí rẻ hơn nhiều so với một số sân golf cao cấp khác. Có những sân golf thẻ hội viên lên tới vài tỉ đồng”.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Sơn - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, người đã đánh gậy vào đầu người phục vụ khiến nhân viên này ngất xỉu tại sân golf Tam Đảo - cho biết chi phí cho mỗi lần đi chơi hết thường khoảng hơn 1 triệu đồng, đồ chơi golf của ông này cũng chỉ khoảng 30 triệu đồng/bộ, là đồ dành cho người mới chơi.

Theo ông Sơn, golf đang trở thành một môn thể thao phổ biến. Tuy nhiên, dư luận vẫn nghi ngại đặt ra câu hỏi: Là cán bộ công ích nhà nước, mức lương có đủ để chơi môn thể thao được coi là xa xỉ này?

Trước đó, trong buổi họp báo Chính phủ cuối tháng 8 vừa qua, Nói về cơ chế tiền lương của các viên chức nhà nước làm quản lý trong Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định việc này trước nay được quản lý rất chặt chẽ.

Theo đó, mức lương cao nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị các tập đoàn, tổng công ty là 36 triệu đồng/tháng và được phép tăng, nhưng không quá 1,5 lần mức lương này.

Ngay cả Thủ tướng Chính phủ, cộng tất cả các khoản phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, tổng số lương Thủ tướng nhận mỗi tháng chỉ hơn 17 triệu đồng (đã trừ tiền đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).

Liên quan đến môn thể thao này, năm 2011, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng từng gây xôn xao dư luận khi có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ về việc không tham gia chơi golf.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu: Chủ tịch, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), chủ tịch công ty và tương đương tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ GTVT (bao gồm cả Tập đoàn, Tổng công ty 91), các lãnh đạo thuộc diện Bộ quản lý cấp Vụ và tương đương trở lên không chơi golf, không tổ chức hoặc tham gia các giải golf, để tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và giải quyết công việc chuyên môn được giao, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

