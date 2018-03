Ngày 20/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc với hình thức xóc đĩa trực tuyến qua mạng internet do hai đối tượng Dương Thị Thủy (43 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Bùi Anh Dũng (42 tuổi, quê huyện Kiến Xương, Thái Bình) cầm đầu.

Sới xóc đĩa trực tuyến của các đối tượng này đặt tại một phòng trọ ở đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Máy đánh bạc trực tuyến do đối tượng Thủy cầm đầu

Theo cơ quan công an, khi đột kích vào sới bạc này đang có 8 đối tượng đang tham gia sát phạt. Tang vật thu được gồm nhiều tiền mặt và các thiết bị điện tử chuyên dụng đánh bạc trực tuyến như: 2 ti vi màn hình lớn, đầu CPU có kết nối internet…

Cảnh sát điều tra cũng xác định Dương Thị Thủy là đối tượng trực tiếp điều khiển máy tính cho các con bạc sát phạt nhau.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận “nghiện” đánh bạc và muốn tự tay mở sòng để thỏa sức sát phạt. Thủy thuê trọ ở nơi xa địa bàn cư trú để tiện sinh hoạt và tiện lập sòng bạc. Để tăng độ an toàn, phòng trọ của Thủy luôn được bố trí hai lớp cửa và 4-5 camera quan sát ở các vị trí khác nhau từ trong ngõ đến nhà trọ.

Thủy cũng khai rằng, sòng bạc trực tuyến của Thủy hoạt động theo đúng thời gian và quy luật hoạt động của một sòng bạc trên trang mạng chuyên về đánh bạc, được link trực tuyến với một sòng bạc đặt tại nước ngoài.

Ca sáng từ 6h – 11h. Ca chiều từ 12h-16h mỗi ngày. Mỗi ca bạc thường tập trung từ 8-10 con bạc tham gia sát phạt. Mỗi con bạc phải đặt cược mức tối thiểu là 100.000 đồng và Thủy sẽ trực tiếp thu tiền người chơi trong mỗi ván bạc.

Theo cán bộ điều tra Công an quận Cầu Giấy thì đây là phương thức đánh bạc mới, từ trước đến nay chưa từng xảy ra trên địa bàn quận. Cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị Thủy và Bùi Anh Dũng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc./.

Việt Đức

VietBao.vn